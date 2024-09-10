У Харкові жінка замовила кольшнього чоловіка, щоб не ділити майно

Правоохоронець біля автомобіля. Фото: Національна поліція

У Харкові правоохоронці затримали жінку, яка замовила вбивство колишнього чоловіка. Причиною такого злочину стало небажання ділитися майном після розлучення.

Про це повідомили у Національній поліції України у вівторок, 10 вересня.

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Повідомлення Національної поліції. Фото: скриншот

Замовила колишнього чоловіка

У Харкові жінка замовила вбивство колишнього чоловіка, оскільки не хотіла ділити майно після розлучення. Поліція стало відомо, що повідомлення у месенджері з кодовою фразою "давай познайомимося" від найманого вбивці означало, що завдання виконано.

Але правоохоронці зруйнували плани зловмисниці. Поліціянти зімітували вбивство потерпілого та затримали замовницю.

"Жінка запропонувала "кілеру" спочатку сильно побити її колишнього чоловіка за 100 доларів. Нібито через це він буде вимушений відмовитися від претензій на майно", — розповів начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Він додав, що поліція документувала зустрічі замовниці і найманого вбивці під час проведення негласних слідчих розшукових дій. Також проводився аудіо- та відеоконтроль.

"На наступні зустрічі жінка вже передала копію паспорта, власноруч написала адресу проживання її колишнього, а також запропонувала вбити його ножем", — повідомили правоохоронці.

За вбивство колишнього чоловіка підозрювана пообіцяла переоформити одну зі своїх квартир на виконавця злочину.

Наразі слідчі дії щодо цієї події продовжуються. За скоєння злочину підозрюваній загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

Слідчі дії. Фото: Національна поліція

Імітація вбивства чоловіка. Фото: Національна поліція