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Головна Харків КАБ влучив у житловий будинок у Куп’янську — під завалами люди

КАБ влучив у житловий будинок у Куп’янську — під завалами люди

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 17:51
Атака на Куп’янськ - під завалами можуть бути люди
Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС (ілюстративне)

Російські окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по Куп’янську на Харківщині. КАБ влучив у житловий будинок.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у вівторок, 5 серпня.

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За словами місцевих мешканців, у підвальному приміщенні будівлі на момент влучання перебували люди, які там ховалися від постійних обстрілів.

"Унаслідок удару сталося обвалення плит перекриття. Троє цивільних осіб  дві жінки та один чоловік  можуть залишатися під завалами", — йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

"Поліція Харківщини закликає мешканців, які досі залишаються у небезпечних районах, евакуюватися. Це може врятувати вам життя", — зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо, в ніч проти 5 серпня російські окупанти масовано атакували місто Лозова Харківської області.

Також російські дрони вдарили по Запорізькій області, є поранені.

Харківська область окупанти Куп'янськ війна КАБ
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
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