Атака на Куп’янськ - під завалами можуть бути люди

Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС (ілюстративне)

Російські окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по Куп’янську на Харківщині. КАБ влучив у житловий будинок.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у вівторок, 5 серпня.

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За словами місцевих мешканців, у підвальному приміщенні будівлі на момент влучання перебували люди, які там ховалися від постійних обстрілів.

"Унаслідок удару сталося обвалення плит перекриття. Троє цивільних осіб — дві жінки та один чоловік — можуть залишатися під завалами", — йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

"Поліція Харківщини закликає мешканців, які досі залишаються у небезпечних районах, евакуюватися. Це може врятувати вам життя", — зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо, в ніч проти 5 серпня російські окупанти масовано атакували місто Лозова Харківської області.

Також російські дрони вдарили по Запорізькій області, є поранені.