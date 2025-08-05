Атака на Куп’янськ - під завалами можуть бути люди

КАБ влучив у житловий будинок у Куп’янську — під завалами люди
Російські окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по Куп’янську на Харківщині. КАБ влучив у житловий будинок.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у вівторок, 5 серпня.
Атака на Куп’янськ — що відомо
За словами місцевих мешканців, у підвальному приміщенні будівлі на момент влучання перебували люди, які там ховалися від постійних обстрілів.
"Унаслідок удару сталося обвалення плит перекриття. Троє цивільних осіб — дві жінки та один чоловік — можуть залишатися під завалами", — йдеться в повідомленні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
"Поліція Харківщини закликає мешканців, які досі залишаються у небезпечних районах, евакуюватися. Це може врятувати вам життя", — зазначили в пресслужбі.
Нагадаємо, в ніч проти 5 серпня російські окупанти масовано атакували місто Лозова Харківської області.
Також російські дрони вдарили по Запорізькій області, є поранені.
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