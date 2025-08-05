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Главная Харьков КАБ попал в жилой дом в Купянске— под завалами люди

КАБ попал в жилой дом в Купянске— под завалами люди

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 17:51
Атака на Купянск - под завалами могут быть люди
Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС (иллюстративное)

Российские оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по Купянску в Харьковской области. КАБ попал в жилой дом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во вторник, 5 августа.

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По словам местных жителей, в подвальном помещении здания на момент попадания находились люди, которые там прятались от постоянных обстрелов.

"В результате удара произошло обрушение плит перекрытия. Трое гражданских лиц — две женщины и один мужчина — могут оставаться под завалами", — говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

"Полиция Харьковщины призывает жителей, которые до сих пор остаются в опасных районах, эвакуироваться. Это может спасти вам жизнь", — отметили в пресс-службе.

Напомним, в ночь на 5 августа российские оккупанты массированно атаковали город Лозовая Харьковской области.

Также российские дроны ударили по Запорожской области, есть раненые.

Харьковская область оккупанты Купянск війна КАБ
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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