Харків атакували "Шахеди" — кількість жертв різко зросла, серед них діти
Російські війська атакували Харків ударними безпілотниками у ніч проти 10 лютого. Внаслідок обстрілу кількість жертв зросла до семи осіб, серед них троє дітей.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у суботу, 10 лютого.
Атака "Шахедів" на Харків — що відомо
Синєгубов розповів, що внаслідок удару окупантів кількість жертв зросла до семи осіб.
"Серед них троє дітей: сім, чотири роки та немовля близько шести місяців", — зазначив він.
Своєю чергою голова поліції Харківської області Володимир Тимошко повідомив, що в результаті атаки "Шахедів" повністю вигоріло 14 будинків. При цьому рятувальники виявляють тіла загиблих, серед яких діти.
"Рятувальники продовжують гасіння, поліція на місці: охорона території, встановлення кількості мешканців до пожежі, огляд місць події, відбір зразків ДНК. Роботи продовжуються, тому кількість постраждалих, на жаль, може збільшитися", — повідомив він.
Нагадаємо, що Росія вдарила по автозаправній станції у Харкові у п'ятницю, 9 лютого. За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок атаки розлилося пальне, площа пожежі становить 3700 кв. м.
Також ми повідомляли, що голова Великобурлуцької селищної військової адміністрації Віктор Терещенко розповів про пошкодження будівель у центрі Великого Бурлука Харківської області у п'ятницю, 9 лютого.
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