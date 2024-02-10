Палають будинки, господарчі споруди та гаражі — наслідки обстрілу Харківщини
Очільник Великобурлуцької селищної військової адміністрації Віктор Терещенко заявив, що є пошкодження внаслідок російського обстрілу по центру Великого Бурлука Харківської області в п'ятницю, 9 лютого. Постраждали лікарня та ресторан.
Про це повідомляє Суспільне.
Наслідки обстрілу Харківської області 9 лютого
Терещенко зазначив, що влучання в центр Великого Бурлука сталося близько 22:00.
"Лікарня та ресторан зазнали пошкоджень внаслідок удару РФ по центру Великого Бурлука на Харківщині", — йдеться в матеріалі.
Наразі уточнюють інформацію щодо того, чи є постраждалі.
Кореспонденти Суспільного уточнили, що через атаку РФ у Немишлянському районі Харкова розгорілася пожежа в приватних будинках, господарчих спорудах та гаражах.
"Щонайменше сім приватних будинків, господарчих споруд та гаражів палають на одній з вулиць у Немишлянському районі Харкова внаслідок російських ударів", — пишуть журналісти.
Російські обстріли Харківської області
Нагадаємо, що Росія атакувала безпілотниками Харків та Великий Бурлук в п'ятницю, 9 лютого. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про місця влучання.
Також ми повідомляли, що росіяни в ніч проти 9 лютого обстріляли цивільну інфраструктуру Зміївської громади Харківської області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав один чоловік.
Додамо, що російські загарбники здійснили артобстріл Куп'янської громади Харківської області 6 лютого. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та поранено жінку.
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