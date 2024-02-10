Харьков атаковали "Шахеды" — количество жертв резко возросло, среди них дети

Последствия обстрела Харькова 10 февраля. Фото: Олег Синегубов

Российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками в ночь на 10 февраля. В результате обстрела, количество жертв возросло до семи человек, среди них трое детей.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в субботу, 10 февраля.

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Синегубов рассказал, что вследствие удара оккупантов, количество жертв выросло до семи человек.

"Среди них трое детей: семь, четыре года и младенец около шести месяцев", — указал он.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Последствия обстрела Харькова 10 февраля. Фото: Суспільне Харьків

Последствия обстрела Харькова 10 февраля. Фото: Суспільне Харьків

В свою очередь, глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что в результате атаки "Шахедов" полностью выгорели 14 домов. При этом спасатели обнаруживают тела погибших, среди которых есть дети.

"Спасатели продолжают тушение, полиция на месте: охрана территории, установление количества жителей до пожара, осмотр мест происшествия, отбор образцов ДНК. Работы продолжаются, поэтому количество пострадавших, к сожалению, может увеличиться", — сообщил он.

Сообщение Владимира Тимошко. Фото: скриншот

Последствия обстрела Харькова 10 февраля. Фото: Суспільне Харьків

Последствия обстрела Харькова 10 февраля. Фото: Суспільне Харьків

Последствия обстрела Харькова 10 февраля. Фото: Суспільне Харьків

Напомним, что Россия ударила по автозаправочной станции в Харькове в пятницу, 9 февраля. По словам мэра Игоря Терехова, в результате атаки разлилось горючее, площадь пожара составляет 3 700 кв. м.

Также мы сообщали, что глава Великобурлукской поселковой военной администрации Виктор Терещенко рассказал о повреждениях зданий в центре Великого Бурлука Харьковской области в пятницу, 9 февраля.