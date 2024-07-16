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Харків без аварійних, але з тривалими відключеннями світла — інформація від Укренерго

16 липня 2024 00:59
Анатолій Слюсар - Редактор
Стало відомо, коли у Харкові та області відключатимуть світло 16 липня
Нічне місто в блекаут. Фото: Новини.LIVE
Анатолій Слюсар - Редактор

Сьогодні у Харкові та області, як і на решті території України НЕК "Укренерго" застосовує тривалі відключення світла. Як зазначають у компанії, це результат 8 масштабних ракетних атак російських окупантів на Харківщину з початку цього року.  

Інформацію про відключення НЕК "Укренерго" розмістила 15 липня, у понеділок у Telegram.

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Як діятимуть черги відключень у Харкові та області

За повідомленням енергетиків, 16 липня, у вівторок будуть застосовуватись відразу чотири черги відключень. Тобто відключення можливі у графіках по сірих зонах. 

Повідомлення Укренерго

Також в Укренерго кажуть, що разом з цією чергою діятиме і звичайна черга з трьох відключень. Але саме аварійні відключення будуть скаосвані.

Перевірити графік відключень у своєму домі можна на сайті АТ "Харківобленерго". 

Місцеві енергетики розмістили графік потенційних відключень з 13 липня по 19 липня. 

Графік відключень Харків
Графік відключень у Харкові та області

Нагадаємо, що за словами в.о. генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артема Мартинюка, можна очікувати на покращення ситуації в українській енергосистемі вже наприкінці тижня. 

Також ми повідомляли, що наслідок російських обстрілів у Харківській області відключалася повітряна лінія обленерго

Харків Укренерго світло блекаут

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