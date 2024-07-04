На Харківщині через обстріли відключалася ЛЕП обленерго

Електричний стовп. Фото: pixabay.com

На Харківщині під час російського обстрілу відключалася повітряна лінія обленерго. Знеструмлювалася і підстанція, і приєднані до неї побутові споживачі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України у четвер, 4 липня.

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"У Харківській області під час обстрілу відключалась повітряна лінія обленерго. Внаслідок цього знеструмлювалась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі. Всіх заживлено", — повідомили в Міненерго.

Зазначається, що енергетики заживили 3041 абонента, які знеструмлювалися через ворожі обстріли. Однак ще залишаються без електропостачання 39,2 тисячі точок обліку.

Протягом дня 4 липня у всій Україні застосовують графіки погодинних відключень, зазначили у відомстві.

За даними Харківобленерго, графіки діють і в Харкові, і в області.

Нагадаємо, ворог не припиняє обстрілювати Харківську область. Внаслідок атаки на регіон 4 липня постраждало четверо людей та була зруйнована цивільна інфраструктура.

Також ми писали, що у четвер, 4 липня, у Харкові та області буде застосовуватися графік погодинних відключень світла. За вказівкою "Укренерго" електроенергію вимикатимуть впродовж доби. На Харківщині діє розклад відключень для 12 категорій споживачів.

Раніше радник прем’єр-міністра, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що ситуація в енергосистемі України може змінитися на краще наприкінці липня цього року.