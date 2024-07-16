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Харьков без аварийных, но с длительными отключениями света — информация от Укрэнерго

16 июля 2024 00:59
Анатолий Слюсарь - Редактор
Стало известно, когда в Харькове и области будут отключать свет 16 июля
Ночной город в блэкауте. Фото: Новини.LIVE
Анатолий Слюсарь - Редактор

Сегодня в Харькове и области, как и на остальной территории Украины, НЭК "Укрэнерго" применяет длительные отключения света. Как отмечают в компании, это результат 8 масштабных ракетных атак российских оккупантов в Харьковскую область с начала этого года.

Информацию об отключении НЭК "Укрэнерго" разместила 15 июля, в понедельник в Telegram.

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Как будут действовать очереди отключений в Харькове и области

По сообщению энергетиков, 16 июля, во вторник будут применяться сразу четыре очереди отключений. То есть отключения возможны в графиках по серым зонам.

Сообщение Укрэнерго

Также в Укрэнерго говорят, что вместе с этим будет действовать и обычная очередь из трех отключений. Но именно аварийные отключения будут отменены.

Проверить график отключений в своем доме можно на сайте АО "Харьковоблэнерго".

Местные энергетики разместили график потенциальных отключений с 13 июля по 19 июля.

График отключений Харьков
График отключений в Харькове и области

Напомним, что по словам и.о. генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артема Мартынюка, можно ожидать улучшения ситуации в украинской энергосистеме уже в конце недели.

Также мы сообщали, что в результате российских обстрелов в Харьковской области отключалась воздушная линия облэнерго.

Харьков Укрэнерго свет блэкаут

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