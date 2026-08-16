Харків готується до Дня міста: як прикрашають вулиці напередодні свята

Люди на прикрашених вулицях Харкова. Фото: Новини.LIVE

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Харків готується до відзначення Дня міста, який традиційно відзначають 23 серпня. Цьогоріч місту виповнюється 372 роки. Напередодні святкової дати комунальні служби працюють над облаштуванням міських просторів, а на вулицях уже з'являються святкові локації.

Про це повідомляє з місця подій журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

Як Харків готується до Дня міста

Напередодні 23 серпня у Харкові тривають роботи з підготовки міста до святкових днів. Комунальники облаштовують нові локації та приводять до ладу міські простори.

Люди на мосту у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Попри війну та регулярні російські атаки, місто продовжує жити та готуватися до пам'ятної дати. Вулиці Харкова залишаються чистими й доглянутими, а святкове оформлення поступово з'являється у різних частинах міста.

Дитина фотографується біля квіткової інсталяції у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Містяни вже звертають увагу на оновлені локації та фотографуються на тлі святкового оформлення.

Які заходи відбудуться у Харкові

До Дня міста, Дня Державного Прапора та Дня Незалежності у Харкові підготували культурну програму. Основні заходи проходитимуть у безпечнішому просторі — на станціях метрополітену.

Люди прикрашають парк у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Із 19 до 24 серпня у Харківському метро заплановані концерти, виставки та інші культурні події. Загалом заходи відбуватимуться на шести станціях.

Квіткова інсталяція у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Таким чином, святкування у Харкові відбуватиметься з урахуванням безпекової ситуації та воєнних умов. Місто не відмовляється від традиції відзначати свій день, однак проводить події у форматі, який дає змогу забезпечити більшу безпеку для відвідувачів.

Харків відзначає 372-річчя

23 серпня Харків відзначає День міста. Ця дата також пов'язана з визволенням міста від нацистських окупантів у 1943 році.

Прикрашена альтанка у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Напередодні святкової дати Харків поступово набуває святкового вигляду. Комунальні служби продовжують роботи, а містяни вже фотографують оформлені локації.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 17 серпня на Харківщині очікується спекотна та суха погода: вдень температура в області сягатиме +34 °C, а в Харкові — до +32 °C. Водночас уже 19 серпня прогнозують помітне похолодання та місцями невеликий дощ.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові з 17 до 19 серпня тимчасово обмежать рух трамваїв №5 та №8 на ділянці від розворотного кола "Вул. Одеська" до вулиці Мухачова через ремонт трамвайної колії. На цей період запустять тимчасовий автобус №8.