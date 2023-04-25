Харків починає квітнути: у місті засадили клумби (Фото)

Висаджені тюльпани біля фонтану "Дзеркальний струмень". Фото: Новини.LIVE

Один із самих помітних елементів зелених зон Харкова - це клумби, прикрашені різноманітними квітами. Ці красочні клумби стали справжньою візитною карткою міста і привертають увагу всіх, хто відвідує його вулиці та сквери. Сотнями вони зростають у кожному районі, адже в місті налічується близько 20 мільйонів газонів і клумб. Вже декілька тижнів працівники СКП "Харківзелебуд" "розфарбовують" клумби Харкова різнокольоровими квітами. Ми прогулялись містом аби показати та розказати про цю красу.

Клумба біля Харківського Національного театру опери і балету. Фото: Новини.LIVE

Висадку квітів розпочали ще наприкінці березня. 22 березня, в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов, квітів буде менше, ніж у довоєнний час, але клумби мають прикрасити місто.

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"Будемо висаджувати квіти, бо життя триває. Під час Другої світової містяни, незважаючи на жахи війни, висаджували біля своїх будинків квіти, показували, що Харків жив та не здавався", — зазначив Ігор Терехов.

ЖІнка проходить повз клумбу у Саду імені Т. Г. Шевченка. Фото: Новини.LIVE

Фахівці по благоустрою використовують різні методи, щоб створити красиві і гармонічні клумби. Вони можуть використовувати як традиційні, так і незвичайні способи висадки квітів. Наприклад, деякі клумби можуть бути викладені у вигляді узорів або мозаїк, що надає їм додаткову оригінальність і красоту.

Співробітники СКП "Харківзелебуд" підготовують клумбу до висадки квітів. Фото: Новини.LIVE

Зараз харківські клумби висаджені віолою. До цієї квітки харків’яни вже звикли тому що вона різнокольорова, різнобарвна і може порадувати кожного харків’янина своїм чудовим поглядом. Також на деяких клумбах квітнуть тюльпани.

Висаджені віоли на клумбі у Харкова. Фото: Новини.LIVE

ВИсаджена композиція з квітів. Фото: Новини.LIVE

СКП "Харківзелебуд" провели в Instagram конкурс для кожного харків’янина, щоб вони могли долучитися і намалювати свій ескіз клумби. Найкращу клумбу будуть висаджувати в центральному місці Харкова.

Харків'яни фотографують квіти у місті. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що у Харківський метрополітен прикрасили до Великодня.

А також показували весняний Київ очима фотографа Новини.LIVE.