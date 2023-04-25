Харків починає квітнути: у місті засадили клумби (Фото)

Харків квітне не дивлячись на війну: клумби міста прикрашають квітами
Один із самих помітних елементів зелених зон Харкова - це клумби, прикрашені різноманітними квітами. Ці красочні клумби стали справжньою візитною карткою міста і привертають увагу всіх, хто відвідує його вулиці та сквери. Сотнями вони зростають у кожному районі, адже в місті налічується близько 20 мільйонів газонів і клумб. Вже декілька тижнів працівники СКП "Харківзелебуд" "розфарбовують" клумби Харкова різнокольоровими квітами. Ми прогулялись містом аби показати та розказати про цю красу.
Висадку квітів розпочали ще наприкінці березня. 22 березня, в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов, квітів буде менше, ніж у довоєнний час, але клумби мають прикрасити місто.
"Будемо висаджувати квіти, бо життя триває. Під час Другої світової містяни, незважаючи на жахи війни, висаджували біля своїх будинків квіти, показували, що Харків жив та не здавався", — зазначив Ігор Терехов.
Фахівці по благоустрою використовують різні методи, щоб створити красиві і гармонічні клумби. Вони можуть використовувати як традиційні, так і незвичайні способи висадки квітів. Наприклад, деякі клумби можуть бути викладені у вигляді узорів або мозаїк, що надає їм додаткову оригінальність і красоту.
Зараз харківські клумби висаджені віолою. До цієї квітки харків’яни вже звикли тому що вона різнокольорова, різнобарвна і може порадувати кожного харків’янина своїм чудовим поглядом. Також на деяких клумбах квітнуть тюльпани.
СКП "Харківзелебуд" провели в Instagram конкурс для кожного харків’янина, щоб вони могли долучитися і намалювати свій ескіз клумби. Найкращу клумбу будуть висаджувати в центральному місці Харкова.
Нагадаємо, що у Харківський метрополітен прикрасили до Великодня.
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