Харьков начинает цвести: в городе засадили клумбы (Фото)

Харьков цветет, несмотря на войну: клумбы города украшают цветами
Один из самых заметных элементов зеленых зон Харькова – это клумбы , украшенные разнообразными цветами. Эти красочные клумбы стали настоящей визитной карточкой города и привлекают внимание всех, кто посещает его улицы и скверы. Сотнями они растут в каждом районе, ведь в городе насчитывается около 20 миллионов газонов и клумб. Уже несколько недель работники СКП "Харьковзелестрой" раскрашивают клумбы Харькова разноцветными цветами. Мы гуляли по городу чтобы показать и рассказать об этой красоте.
Высадку цветов приступили еще в конце марта. 22 марта, в эфире национального телемарафона Харьковский городской голова Игорь Терехов, цветов будет меньше, чем в довоенное время, но клумбы должны украсить город.
"Будем высаживать цветы, потому что жизнь продолжается. Во время Второй мировой горожане, несмотря на ужасы войны, высаживали у своих домов цветы, показывали, что Харьков жил и не сдавался", - отметил Игорь Терехов.
Специалисты по благоустройству используют разные методы, чтобы создать красивые и гармоничные клумбы. Они могут использовать как традиционные, так и необычные способы высадки цветов. К примеру, некоторые клумбы могут быть выложены в виде узоров или мозаик, что придает им дополнительную оригинальность и красоту.
Сейчас харьковские клумбы взорваны виолой. К этому цветку харьковчане уже привыкли потому что он разноцветен, разноцветен и может порадовать каждого харьковчанина своим замечательным взглядом. Также на некоторых клумбах цветут тюльпаны.
СКП "Харьковзелестрой" провели в Instagram конкурс для каждого харьковчанина, чтобы они могли приобщиться и нарисовать свой эскиз клумбы. Лучшую клумбу будут высаживать в центральном месте Харькова.
Напомним, что в Харьковский метрополитен был украшен Пасхой.
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