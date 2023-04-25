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Харьков цветет, несмотря на войну: клумбы города украшают цветами

25 апреля 2023 17:52
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Харьков начинает цвести: в городе засадили клумбы (Фото)
Высажены тюльпаны возле фонтана "Зеркальная струя". Фото: Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Один из самых заметных элементов зеленых зон Харькова – это клумбы , украшенные разнообразными цветами. Эти красочные клумбы стали настоящей визитной карточкой города и привлекают внимание всех, кто посещает его улицы и скверы. Сотнями они растут в каждом районе, ведь в городе насчитывается около 20 миллионов газонов и клумб. Уже несколько недель работники СКП "Харьковзелестрой" раскрашивают клумбы Харькова разноцветными цветами. Мы гуляли по городу чтобы показать и рассказать об этой красоте.

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Клумба возле Харьковского национального театра оперы и балета. Фото: Новини.LIVE

Высадку цветов приступили еще в конце марта. 22 марта, в эфире национального телемарафона Харьковский городской голова Игорь Терехов, цветов будет меньше, чем в довоенное время, но клумбы должны украсить город.

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"Будем высаживать цветы, потому что жизнь продолжается. Во время Второй мировой горожане, несмотря на ужасы войны, высаживали у своих домов цветы, показывали, что Харьков жил и не сдавался", - отметил Игорь Терехов.

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Женщина проходит мимо клумбы в Саду имени Т. Г. Шевченко. Фото: Новини.LIVE

Специалисты по благоустройству используют разные методы, чтобы создать красивые и гармоничные клумбы. Они могут использовать как традиционные, так и необычные способы высадки цветов. К примеру, некоторые клумбы могут быть выложены в виде узоров или мозаик, что придает им дополнительную оригинальность и красоту.

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Сотрудники СКП "Харьковзелестрой" готовят клумбу к высадке цветов. Фото: Новини.LIVE

Сейчас харьковские клумбы взорваны виолой. К этому цветку харьковчане уже привыкли потому что он разноцветен, разноцветен и может порадовать каждого харьковчанина своим замечательным взглядом. Также на некоторых клумбах цветут тюльпаны.

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Взорваны виолы на клумбе в Харькове. Фото: Новини.LIVE
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Высаженная композиция из цветов. Фото: Новини.LIVE

СКП "Харьковзелестрой" провели в Instagram конкурс для каждого харьковчанина, чтобы они могли приобщиться и нарисовать свой эскиз клумбы. Лучшую клумбу будут высаживать в центральном месте Харькова.

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Харьковчане фотографируют цветы в городе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в Харьковский метрополитен был украшен Пасхой.

А также показывали весенний Киев глазами фотографа Новости LIVE.

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