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Харківський метрополітен прикрасили до Великодня

12 квітня 2023 17:46
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Харківський метрополітен прикрасили до Великодня
На станції харківського метро встановили величезні макети пасок. Фото: Юлія Бойко/Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові на станції метро "Університет" встановили святкові арт-об'єкти. Метро прикрасили на честь Великодня, який православні християни відзначатимуть у неділю, 16 квітня. 

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На станції харківського метро встановили величезні макети пасок. Фото: Юлія Бойко/Новини.LIVE

На станції харківського метрополітену "Університет" з'явилися величезні макети пасок, фігури зайців та писанок. Харків'яни зупиняються біля арт-об'єкту аби роздивитись його та сфотографувати.

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На станції харківського метро люди фотографують новий арт-об'єкт. Фото: Юлія Бойко/Новини.LIVE

Традиційно, святкові інсталяції встновили саме у метрополітені задля безпеки харків'ян. Як розповідають у Харківській міськраді, основний комплекс монтажних робіт виконали у ніч з 11 на 12 квітня, щоб не перешкоджати перевезенню пасажирів.

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В композиції арт-об'єкту окрім пасок,  є фігури зайців та писанок. Фото: Юлія Бойко/Новини.LIVE

Святкові декорації встановлені на період великодніх свят та були надані Департаментом культури.

Нагадаємо, що у Харкові та області на Великдень не змінюватимуть час комендантської години. Відвідувати богослужіння під час дії комендантської години буде заборонено.

Також через високу мінну небезпеку на деяких територіях регіону під час Великодніх свят заборонено відвідування кладовищ.

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