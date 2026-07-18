Харків накриє літня спека: температура повітря у неділю

Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

У Харкові в неділю, 19 липня, очікується суха та тепла погода. Вдень температура повітря підніметься до +29 °C, опадів синоптики не прогнозують. У районах області місцями буде ще спекотніше — до +30 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди для Харківщини. Фото: скриншот

Погода у Харкові 19 липня

У місті протягом доби буде без опадів. Вітер — змінних напрямків, швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11...+13 °C, удень — +27...+29 °C.

Погода на Харківщині 19 липня

По області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер також буде слабким, змінних напрямів, 3–8 м/с. Уночі температура коливатиметься в межах +10...+15 °C, удень повітря прогріється до +25...+30 °C.

Прогноз пожежної небезпеки на Харківщині. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Погода найближчими днями

У понеділок, 20 липня, на Харківщині очікується малохмарна та суха погода. Вночі прогнозують +13...+18 °C, удень — +27...+32 °C.

У вівторок, 21 липня, погода почне змінюватися. Уночі істотних опадів не очікується, однак удень пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Температура вночі становитиме +18...+23 °C, удень — +27...+32 °C.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Журавлівському острові в Харкові завершили облаштування першої пляжної зони, а вже найближчим часом там можуть з'явитися ще два пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги. Крім цього, поруч із зоною відпочинку вже працює дитячий майданчик.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують капітально оновити сквер Тихонова на вулиці Клочківській, 3. Замість звичайної зеленої зони хочуть створити сучасний арт-простір із новими зонами відпочинку, арт-об'єктами, додатковим озелененням та велодоріжкою, яка з'єднає сквер із Університетською гіркою. На розробку проєктної документації вже виділили понад 1,2 млн грн.