Сквер Тихонова у Харкові стане арт-майданчиком: візуалізація

У Харкові планують капітально відремонтувати сквер Тихонова, що розташований на вулиці Клочківській, 3. Сьогодні це звичайна, охайна зелена зона з традиційною бруківкою, гранітними сходами та класичними лавками під великими деревами. Проте невдовзі цей простір хочуть перетворити на сучасний арт-майданчик для відпочинку та творчих ініціатив. Концепцію майбутнього оновлення презентували під час громадських слухань, які організував Харківський антикорупційний центр.

Історія та сучасний вигляд

​Цей сквер назвали на честь Миколи Тихонова — відомого радянського господарського діяча, чия кар'єра була тісно пов'язана з Харковом. Свого нинішнього вигляду з характерною бруківкою, масивними гранітними парапетами, сходами та класичними круглими ліхтарями зона набула під час масштабного благоустрою центру міста за часів мера Геннадія Кернеса. Сьогодні це акуратний, консервативний майданчик, де під великими зеленими деревами встановлені традиційні дерев'яні лави.

Творче переосмислення

Зараз локація функціонує як звичайне місце для коротких прогулянок, але архітектори пропонують додати їй сучасного стилю. Замість звичного суворого ландшафту тут з'являться оригінальні арт-об'єкти, незвичні інсталяції та нові декоративні елементи.

Керівник проєктної організації "ПС Інжиніринг" Денис Захаров зазначив, що автори планують провести додаткове озеленення та повністю оновити зони для відпочинку містян. За задумом розробників, оновлена територія має надихати відвідувачів на нові ідеї та стати постійним місцем тяжіння для художників, музикантів і молоді.

Нові маршрути

Важливою частиною капітального ремонту стане поява сучасної інфраструктури для любителів активного способу життя. Зараз у сквері є лише пішохідні зони, але невдовзі тут облаштують спеціальні доріжки для двоколісного транспорту. Цей маршрут матиме важливе практичне значення для міської логістики, оскільки нова велодоріжка з’єднає сквер із нижньою частиною Університетської гірки.

У міській раді розраховують, що завдяки такому рішенню у центрі Харкова з'явиться єдиний комфортний простір для всіх, хто шукає сучасну атмосферу для відпочинку.

Фінансування змін

Масштабне перетворення локації на вулиці Клочківській не є окремою ініціативою, а входить до загального плану розвитку міського середовища. Ця реконструкція стане продовженням другої черги оновлення Лопанської набережної.

На розробку всієї необхідної технічної та проєктної документації для капітального ремонту території з бюджету виділили понад один мільйон двісті тисяч гривень. Офіційним переможцем цього тендеру стала компанія "ПС Інжиніринг", яка й представила громаді нову концепцію хабу.

