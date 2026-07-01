На Журавлівці у Харкові планують облаштувати нові пляжі

Журавлівський острів. Фото ілюстративне: ДУМКА

На Журавлівському острові в Харкові завершили облаштування першої пляжної зони, а вже найближчим часом там можуть з'явитися ще два нові пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова.

Про це в коментарі журналістам "Суспільне.Харків" повідомив речник КП "Харківзеленбуд" Андрій Кравченко, інформує Новини.LIVE.

Пляжі в Харкові

За словами Андрія Кравченка, роботи на першій пляжній локації вже практично завершені. Для благоустрою території комунальники завезли близько ста вантажівок нового піску, очистили його від сторонніх предметів та вирівняли берегову смугу. Також встановили нові безкоштовні шезлонги.

Крім цього, поруч із зоною відпочинку вже працює дитячий майданчик, а найближчим часом планують завершити монтаж великого ігрового комплексу. Там облаштують багаторівневий лабіринт, мотузкові конструкції та гойдалки.

Водночас у "Харківзеленбуді" вже працюють над розширенням пляжної інфраструктури. Першу нову локацію хочуть створити на місці колишніх диких пляжів уздовж вулиці Нескорених.

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"Ми виходимо з потреб відпочиваючих. Попит досить великий, тому розглядається питання облаштування нових пляжних локацій. З боку вулиці Нескорених зараз поступово вирівнюємо територію, де були так звані дикі пляжі. Це будуть невеликі пляжі, розділені очеретяними заростями, щоб зберегти природне середовище для птахів і тварин", — розповів Андрій Кравченко.

Якщо відвідувачів буде ще більше, комунальники готові облаштувати ще одну зону відпочинку на іншому боці острова — з боку вулиці Барабашова.

Для безпеки відпочивальників на Журавлівці постійно чергують рятувальники. Крім того, адміністрація планує встановити мобільне укриття, де люди зможуть сховатися у разі повітряної тривоги чи іншої надзвичайної ситуації.

Альтанки для відпочинку

Паралельно завершуються роботи зі встановлення альтанок для відпочинку. Навколо них облаштовують доріжки та під'їзди. Надалі ці зони можна буде орендувати.

"Ми хочемо залишити людям вибір. Безкоштовний пляж із шезлонгами та парасолями буде доступний для всіх. Також плануємо встановити кіоск із питною водою. А для тих, хто хоче більше комфорту, можна буде орендувати альтанку", — зазначив Кравченко.

За його словами, у віддаленій частині острова також планують створити більш комфортні та затишні місця для відпочинку, щоб рівномірно розподілити потік відвідувачів протягом літнього сезону.

Сквер у Харкові

У Харкові планують капітально оновити сквер Тихонова на вулиці Клочківській, 3. Замість звичайної зеленої зони хочуть створити сучасний арт-простір із новими зонами відпочинку, арт-об'єктами, додатковим озелененням та велодоріжкою, яка з'єднає сквер із Університетською гіркою. На розробку проєктної документації вже виділили понад 1,2 млн грн, а концепцію реконструкції презентувала компанія "ПС Інжиніринг".

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у харківському метрополітені планують запровадити музичний супровід на станціях. У метро кажуть, що це допоможе знизити рівень стресу у складний час. Окрім цього, засновниця БФ "Незламний Харків" Марія Зайцева розповіла, що окремих заборон на намети в укриттях харківського метро немає. Люди можуть користуватися власними речами для перебування в підземці під час атак.Обмеження діяли лише на початку війни, коли навантаження на метро було максимальним.

Також Новини.LIVE писали, що на станції метро "Вокзальна" у Харкові тимчасово змінили схему виходу пасажирів. Таке рішення ухвалили у зв'язку з посиленням заходів безпеки на об'єктах Укрзалізниці. Так, тимчасово закритими будуть пішохідні виходи №2 та №3 із підземного переходу станції. Вони ведуть у напрямку пішохідного тунелю вокзалу "Харків-Пасажирський".