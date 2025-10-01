Відео
Україна
Головна Харків Харків охопили масштабні пожежі після російських атак КАБ

Харків охопили масштабні пожежі після російських атак КАБ

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 10:15
Нічна атака на Харків 1 жовтня — Ігор Терехов розповів про наслідки вибухів
Рятувальники шукають жертв під завалами на Харківщині. Фото: ДСНС Харківщини

Російська армія завдала масованих ударів по Харкову керованими авіаційними бомбами у ніч проти 1 жовтня. Внаслідок атаки у місті виникли масштабні руйнування й пожежі у кількох районах.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. 

Наслідки бомбардувань Харкова 1 жовтня

У Салтівському районі Харкова знищено приватний будинок, ще 12 осель мають серйозні пошкодження. Постраждали також автомобілі та високовольтні лінії електропередач. Відомо, що постраждала одна людина.

Пожежа Харків
Масштабна пожежа. Фото: ДСНС Харківщини

Найбільшої шкоди зазнав Київський район, де загорілися торгівельні павільйони біля станції метро "Барабашова". Вогонь охопив площу понад 2,8 тисячі квадратних метрів, пошкоджено вхід до метро. За попередніми даними, там постраждали восьмеро людей.

Харків пожежа
Гасіння пожежі у Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

Також на Салтівці, на вулиці Владислава Зубенка, полум’я знищило 15 гаражів. Вибухова хвиля вибила вікна у багатоповерхових будинках неподалік.

Обстріл Харкова 1 жовтня
Руйнування житла та автомобіля внаслідок атаки. Фото: ДСНС Харківщини

"Комунальні та екстрені служби міста працювали всю ніч. Пожежники, енергетики, водоканал, "Шляхрембуд", "Міськсвітло", метрополітен, газовики — десятки людей одразу стали до роботи, щоб локалізувати пожежі, відновити світло і воду", — повідомив Ігор Терехов.

Нагадаємо, вчора, 30 вересня, Харків був під атакою російських безпілотників

Кілька днів тому голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російська армія регулярно випробовує нові види дронів в Харківській області.

пожежа вибух Ігор Терехов Харків атака КАБ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
