Ночная атака на Харьков 1 октября — Игорь Терехов рассказал о последствиях взрывов

Спасатели ищут жертв под завалами на Харьковщине. Фото: ГСЧС Харьковщины

Российская армия нанесла массированные удары по Харькову управляемыми авиационными бомбами в ночь на 1 октября. В результате атаки, в городе возникли масштабные разрушения и пожары в нескольких районах.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Последствия бомбардировок Харькова 1 октября

В Салтовском районе Харькова уничтожен частный дом, еще 12 домов имеют серьезные повреждения. Пострадали также автомобили и высоковольтные линии электропередач. Известно, что пострадал один человек.

Масштабный пожар. Фото: ГСЧС Харьковской области

Больше всего пострадал Киевский район, где загорелись торговые павильоны возле станции метро "Барабашова". Огонь охватил площадь более 2,8 тысячи квадратных метров, поврежден вход в метро. По предварительным данным, там пострадали восемь человек.

Тушение пожара в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковской области

Также на Салтовке, на улице Владислава Зубенко, пламя уничтожило 15 гаражей. Взрывная волна выбила окна в многоэтажных домах неподалеку.

Разрушение жилья и автомобиля в результате атаки. Фото: ГСЧС Харьковской области

"Коммунальные и экстренные службы города работали всю ночь. Пожарные, энергетики, водоканал, "Дорремстрой", "Горсвет", метрополитен, газовики — десятки людей сразу приступили к работе, чтобы локализовать пожары, восстановить свет и воду", — сообщил Игорь Терехов.

Напомним, вчера, 30 сентября, Харьков был под атакой российских беспилотников.

Несколько дней назад председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российская армия регулярно испытывает новые виды дронов в Харьковской области.