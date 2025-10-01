Ночная атака на Харьков 1 октября — Игорь Терехов рассказал о последствиях взрывов

Харьков охватили масштабные пожары после российских атак КАБ
Российская армия нанесла массированные удары по Харькову управляемыми авиационными бомбами в ночь на 1 октября. В результате атаки, в городе возникли масштабные разрушения и пожары в нескольких районах.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Последствия бомбардировок Харькова 1 октября
В Салтовском районе Харькова уничтожен частный дом, еще 12 домов имеют серьезные повреждения. Пострадали также автомобили и высоковольтные линии электропередач. Известно, что пострадал один человек.
Больше всего пострадал Киевский район, где загорелись торговые павильоны возле станции метро "Барабашова". Огонь охватил площадь более 2,8 тысячи квадратных метров, поврежден вход в метро. По предварительным данным, там пострадали восемь человек.
Также на Салтовке, на улице Владислава Зубенко, пламя уничтожило 15 гаражей. Взрывная волна выбила окна в многоэтажных домах неподалеку.
"Коммунальные и экстренные службы города работали всю ночь. Пожарные, энергетики, водоканал, "Дорремстрой", "Горсвет", метрополитен, газовики — десятки людей сразу приступили к работе, чтобы локализовать пожары, восстановить свет и воду", — сообщил Игорь Терехов.
Напомним, вчера, 30 сентября, Харьков был под атакой российских беспилотников.
Несколько дней назад председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российская армия регулярно испытывает новые виды дронов в Харьковской области.
