Вибухи у Харкові 30 вересня — що відомо

Вибух. Ілюстративне фото: Reuters

У Харкові пролунала серія потужних вибухів. Місто перебуває під масованою атакою російських безпілотників.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

Харків під атакою БпЛА

Близько 16:05 у місті пролунав перший вибух. За попередньою інформацією, у Київському районі Харкова сталося влучання двох ворожих "Шахедів". Як повідомляють у місцевих соцмережах, над містом видніється чорний дим.

Вже відомо по щонайменше п'ять вибухів під час атаки. Інформація про постраждалих поки що не надходили. Мешканців міста закликають перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної загрози.

Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Харківської області 30 вересня постраждав 16-річний підліток.

А також стало відомо, що очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, якими дронами Росія атакує регіон.