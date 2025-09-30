Вибухи у Харкові 30 вересня — що відомо

У Харкові зафіксували декілька прильотів — деталі від Терехова
У Харкові пролунала серія потужних вибухів. Місто перебуває під масованою атакою російських безпілотників.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.
Харків під атакою БпЛА
Близько 16:05 у місті пролунав перший вибух. За попередньою інформацією, у Київському районі Харкова сталося влучання двох ворожих "Шахедів". Як повідомляють у місцевих соцмережах, над містом видніється чорний дим.
Вже відомо по щонайменше п'ять вибухів під час атаки. Інформація про постраждалих поки що не надходили. Мешканців міста закликають перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної загрози.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу Харківської області 30 вересня постраждав 16-річний підліток.
А також стало відомо, що очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, якими дронами Росія атакує регіон.
