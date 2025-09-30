Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові зафіксували декілька прильотів — деталі від Терехова

У Харкові зафіксували декілька прильотів — деталі від Терехова

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 16:18
Вибухи у Харкові 30 вересня — що відомо
Вибух. Ілюстративне фото: Reuters

У Харкові пролунала серія потужних вибухів. Місто перебуває під масованою атакою російських безпілотників.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Харків під атакою БпЛА

Близько 16:05 у місті пролунав перший вибух. За попередньою інформацією, у Київському районі Харкова сталося влучання двох ворожих "Шахедів". Як повідомляють у місцевих соцмережах, над містом видніється чорний дим.

Вже відомо по щонайменше п'ять вибухів під час атаки. Інформація про постраждалих поки що не надходили. Мешканців міста закликають перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної загрози.

Вибухи у Харкові 30 вересня
Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Харківської області 30 вересня постраждав 16-річний підліток.

А також стало відомо, що очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, якими дронами Росія атакує регіон.

Харків обстріли Ігор Терехов війна в Україні атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації