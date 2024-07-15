Графіки відключення світла в Харкові сьогодні, 15 липня — прогноз Харківобленерго

Жінка користується телефоном під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення світла в Харкові в понеділок, 15 липня, будуть діяти упродовж дня. Згідно з графіками електроенергії може не бути по п'ять годин.

Про це повідомляє Акціонерне товариство "Харківобленерго" в Telegram.

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"Червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим — години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі", — нагадали енергетики.

Графік відключення світла в Харкові 13-19 липня. Фото: t.me/kharkivenergy

Якщо ви не знаєте, до якої групи належить ваша вулиця чи населений пункт, можете скористатися посиланням — дійсним для Харкова та області.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Харківобленерго"

Крім того, в Укренерго уточнили, що світло вимикатимуть в чотири черги 16:00-23:00, решту годин — у три черги.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Допомогти енергетикам також можна, якщо не користуватися енергоємними приладами в пікові години 06:00-09:00 і 17:00-23:00, а перенести їхню роботу на ніч — 23:00-06:00.

Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Як вижити в спеку в умовах блекауту

Під час нестерпно спекотного літа та ще й в умовах відключень світла кожен повинен знати, як перенести спеку за допомогою маленьких ритуалів. Ось кілька рекомендацій:

Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.

Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.

Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.

Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.

Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.

Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.

Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.

Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.

Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.

Хлопчик освіжається в спеку холодною водою. Фото: Новини.LIVE

Відключення світла в Харкові

Нагадаємо, що за прогнозом в.о. генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артема Мартинюка, можливе покращення ситуації в українській енергосистемі вже наприкінці тижня. Він пояснив, з чим це пов'язано.

Також ми повідомляли, що нещодавно внаслідок російських обстрілів у Харківській області відключалася повітряна лінія обленерго. Енергетики розповіли подробиці.