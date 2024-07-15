Графіки відключення світла в Харкові сьогодні, 15 липня — прогноз Харківобленерго

Харків охопить темрява — наскільки енергетики посилили відключення світла сьогодні
Графіки відключення світла в Харкові в понеділок, 15 липня, будуть діяти упродовж дня. Згідно з графіками електроенергії може не бути по п'ять годин.
Про це повідомляє Акціонерне товариство "Харківобленерго" в Telegram.
Коли не буде світла у Львові 15 липня
"Червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим — години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі", — нагадали енергетики.
Якщо ви не знаєте, до якої групи належить ваша вулиця чи населений пункт, можете скористатися посиланням — дійсним для Харкова та області.
Крім того, в Укренерго уточнили, що світло вимикатимуть в чотири черги 16:00-23:00, решту годин — у три черги.
Допомогти енергетикам також можна, якщо не користуватися енергоємними приладами в пікові години 06:00-09:00 і 17:00-23:00, а перенести їхню роботу на ніч — 23:00-06:00.
Як вижити в спеку в умовах блекауту
Під час нестерпно спекотного літа та ще й в умовах відключень світла кожен повинен знати, як перенести спеку за допомогою маленьких ритуалів. Ось кілька рекомендацій:
- Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
- Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
- Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
- Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
- Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
- Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
- Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
- Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
- Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
Відключення світла в Харкові
Нагадаємо, що за прогнозом в.о. генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артема Мартинюка, можливе покращення ситуації в українській енергосистемі вже наприкінці тижня. Він пояснив, з чим це пов'язано.
Також ми повідомляли, що нещодавно внаслідок російських обстрілів у Харківській області відключалася повітряна лінія обленерго. Енергетики розповіли подробиці.
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