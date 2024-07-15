Графики отключения света в Харькове сегодня, 15 июля — прогноз Харьковоблэнерго

Женщина пользуется телефоном во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

Графики отключения света в Харькове в понедельник, 15 июля, будут действовать в течение дня. Согласно графикам электроэнергии может не быть по 5 часов.

Об этом сообщает Акционерное общество "Харьковоблэнерго" в Telegram.

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" Красным цветом выделены часы без света для вашей группы, желтым — часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым цветом обозначен период, в который свет будет при условии стабильной ситуации в энергосистеме", — напомнили энергетики.

График отключения света в Харькове 13-19 июля. Фото: t.me/kharkivenergy

Если вы не знаете, к какой группе принадлежит ваша улица или населенный пункт, можете воспользоваться ссылкой — действительной для Харькова и области.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Харьковоблэнерго"

Кроме того, в Укрэнерго уточнили, что свет будут выключать в четыре очереди 16:00-23:00, остальные часы — в три очереди.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

Помочь энергетикам также можно, если не пользоваться энергоемкими приборами в пиковые часы 06:00-09:00 и 17:00-23:00, а перенести их работу на ночь — 23:00-06:00.

Рекомендуемое время использования электроприборов. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Как выжить в жару в условиях блекаута

Во время нестерпимо жаркого лета, да еще и в условиях отключений света каждый должен знать, как перенести жару с помощью маленьких ритуалов. Вот несколько рекомендаций:

Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.

Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.

Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.

Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.

Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.

Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.

Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.

Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.

Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.

Мальчик освежается в жару холодной водой. Фото: Новини.LIVE

Отключение света в Харькове

Напомним, что по прогнозу и. о. генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артема Мартынюка, возможно улучшение ситуации в украинской энергосистеме уже в конце недели. Он объяснил, с чем это связано.

Также мы сообщали, что недавно в результате российских обстрелов в Харьковской области отключалась воздушная линия облэнерго. Энергетики поведали подробности.