Графики отключения света в Харькове сегодня, 15 июля — прогноз Харьковоблэнерго

Харьков охватит тьма — насколько энергетики усилили отключение света сегодня
Графики отключения света в Харькове в понедельник, 15 июля, будут действовать в течение дня. Согласно графикам электроэнергии может не быть по 5 часов.
Об этом сообщает Акционерное общество "Харьковоблэнерго" в Telegram.
Когда не будет света во Львове 15 июля
" Красным цветом выделены часы без света для вашей группы, желтым — часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым цветом обозначен период, в который свет будет при условии стабильной ситуации в энергосистеме", — напомнили энергетики.
Если вы не знаете, к какой группе принадлежит ваша улица или населенный пункт, можете воспользоваться ссылкой — действительной для Харькова и области.
Кроме того, в Укрэнерго уточнили, что свет будут выключать в четыре очереди 16:00-23:00, остальные часы — в три очереди.
Помочь энергетикам также можно, если не пользоваться энергоемкими приборами в пиковые часы 06:00-09:00 и 17:00-23:00, а перенести их работу на ночь — 23:00-06:00.
Как выжить в жару в условиях блекаута
Во время нестерпимо жаркого лета, да еще и в условиях отключений света каждый должен знать, как перенести жару с помощью маленьких ритуалов. Вот несколько рекомендаций:
- Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.
- Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
- Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
- Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
- Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.
- Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
- Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
- Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.
- Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.
Отключение света в Харькове
Напомним, что по прогнозу и. о. генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артема Мартынюка, возможно улучшение ситуации в украинской энергосистеме уже в конце недели. Он объяснил, с чем это связано.
Также мы сообщали, что недавно в результате российских обстрелов в Харьковской области отключалась воздушная линия облэнерго. Энергетики поведали подробности.
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