В результаті атаки дронів на Харків є пожежі та постраждали троє людей

Харків під атакою окупантів РФ — що відомо про постраждалих
Цієї ночі російські окупанти знову атакували Харків. Внаслідок атаки постраждали будівлі та об'єкти інфраструктури.
Про це заявив мер міста Ігор Терехов.
Які наслідки атаки окупантів
За даними Терехова, Харків зазнав атаки ворожих безпілотників. Перші дрони були помічені близька другої години ночі й стався вибух у Шевченківському районі.
Внаслідок атаки постраждали будівлі та об'єкти інфраструктури. За попередніми даними, в Шевченківському районі було пошкоджено автомийку, скління багатоповерхових будинків та супермаркет. Також згоріли декілька авто.
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, наразі відомо про трьох постраждалих: двох жінок (24 роки та 62 роки) та чоловіка.
Напередодні російські окупанти атакували Борівську громаду Харківської області. Загарбники вбили пʼятьох людей, також є поранені.
Крім того, у ніч проти 29 липня загарбники завдали удару по виправній колонії в Запорізькій області.
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