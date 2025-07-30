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Головна Харків Харків під атакою окупантів РФ — що відомо про постраждалих

Харків під атакою окупантів РФ — що відомо про постраждалих

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 05:45
В результаті атаки дронів на Харків є пожежі та постраждали троє людей
Результат атаки РФ на Харків. Фото: Кадр з відео

Цієї ночі російські окупанти знову атакували Харків. Внаслідок атаки постраждали будівлі та об'єкти інфраструктури.

Про це заявив мер міста Ігор Терехов.

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Які наслідки атаки окупантів

За даними Терехова, Харків зазнав атаки ворожих безпілотників. Перші дрони були помічені близька другої години ночі й стався вибух у Шевченківському районі.

Внаслідок атаки постраждали будівлі та об'єкти інфраструктури. За попередніми даними, в Шевченківському районі було пошкоджено автомийку, скління багатоповерхових будинків та супермаркет. Також згоріли декілька авто.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, наразі відомо про трьох постраждалих: двох жінок (24 роки та 62 роки) та чоловіка. 

Напередодні російські окупанти атакували Борівську громаду Харківської області. Загарбники вбили пʼятьох людей, також є поранені.

Крім того, у ніч проти 29 липня загарбники завдали удару по виправній колонії в Запорізькій області.

окупанти Харків дрони війна в Україні атака постраждалі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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