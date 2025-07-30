В результате атаки дронов на Харьков есть пожары и пострадали три человека

Результат атаки РФ на Харьков. Фото: Кадр из видео

Этой ночью российские оккупанты снова атаковали Харьков. В результате атаки пострадали здания и объекты инфраструктуры.

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

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Какие последствия атаки оккупантов

По данным Терехова, Харьков подвергся атаке вражеских беспилотников. Первые дроны были замечены около двух часов ночи и произошел взрыв в Шевченковском районе.

В результате атаки пострадали здания и объекты инфраструктуры. По предварительным данным, в Шевченковском районе были повреждены автомойка, остекление многоэтажных домов и супермаркет. Также сгорели несколько авто.

По данным председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, пока известно о трех пострадавших: двух женщинах (24 года и 62 года) и мужчине.

Накануне российские оккупанты атаковали Боровскую громаду Харьковской области. Захватчики убили пятерых человек, также есть раненые.

Кроме того, в ночь на 29 июля захватчики нанесли удар по исправительной колонии в Запорожской области.