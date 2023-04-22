Харків під обстрілами: що відомо

Обстріл військовими Російської Федерації. Фото: росЗМІ

У суботу, 22 квітня, російські війська обстріляли Харків. Наразі в місті та регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це інформує Харківський міський голова Ігор Терехов.

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"Харків під обстрілом", — йдеться у повідомленні Ігора Терехова.

Наразі в місті та регіоні оголошено повітряну тривогу. Місцеві ЗМІ повідомляють, що було чутно щонайменше два вибухи.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти знову завдають ударів.

"Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!" — написав Олег Синєгубов.

22:13 ЗМІ пишуть, що у місті пролунав третій вибух. Поліція Харківської області закликала людей про всі влучання повідомляти на спецлінію 102.

Нагадаємо, що поліцейські Донеччини задокументували 22 воєнні злочини Росії. Є жертви серед цивільних.