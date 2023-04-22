Харьков под обстрелами: что известно

Обстрел военными в Российской Федерации. Фото: росСМИ

В субботу, 22 апреля, российские войска обстреляли Харьков. В городе и регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов.

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"Харьков под обстрелом", — говорится в сообщении Игоря Терехова.

В городе и регионе объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщают, что было слышно по меньшей мере два взрыва.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты снова наносят удары.

"Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" — написал Олег Синегубов.

22:13 СМИ пишут, что в городе раздался третий взрыв. Полиция Харьковской области призвала людей обо всех попаданиях сообщать на спецлинию 102.

Напомним, что полицейские Донецка задокументировали 22 военных преступления России. Есть жертвы среди гражданских.