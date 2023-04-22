Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Харьков под обстрелами: что известно arrow

Харьков под обстрелами: что известно

22 апреля 2023 22:30
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Харьков под обстрелами: что известно
Обстрел военными в Российской Федерации. Фото: росСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В субботу, 22 апреля, российские войска обстреляли Харьков. В городе и регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Читайте также:

Обстрел Харькова

"Харьков под обстрелом", — говорится в сообщении Игоря Терехова.

В городе и регионе объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщают, что было слышно по меньшей мере два взрыва.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты снова наносят удары.

"Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" — написал Олег Синегубов.

22:13 СМИ пишут, что в городе раздался третий взрыв. Полиция Харьковской области призвала людей обо всех попаданиях сообщать на спецлинию 102.

Напомним, что полицейские Донецка задокументировали 22 военных преступления России. Есть жертвы среди гражданских.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас