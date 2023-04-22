У Харкові хлопчик випав з вікна шостого поверху і загинув: подробиці трагедії
Сьогодні, 22 квітня, випала дитина з вікна шостого поверху будинку в Салтівському районі Харкова. Слідчі розслідують загибель дитини як вбивство з приміткою "нещасний випадок".
Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківщини.
У Харкові випала дитина з вікна
Поліція Харківщини зазначає, що сьогодні, близько 12:45, чотирирічний хлопчик випав з вікна шостого поверху будинку в Салтівському районі Харкова.
"Попередньо встановлено, що хлопчик бавився у кімнаті, а батьки у цей час перебували в іншій. Дитина залізла на підвіконня та відкрила вікно. Хлопчик впав на бетонний майданчик біля під'їзду. В результаті падіння він отримав смертельні травми", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 19 квітня, у Вінниці з вікна квартири на шостому поверсі випала малолітня дитина. Іншу дитину, цілу та неушкоджену, працівники надзвичайної служби передали рідним.