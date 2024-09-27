Вибух у Харкові 27 вересня — деталі

Харків під обстрілом — у місті пролунав вибух
Вибух у Харкові пролунав 27 вересня близько 16:58. За попередніми даними, окупанти запустили на місто керовану авіабомбу.
Обстріл міста підтвердив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Обстріл Харкова 27 вересня
Ввечері п'ятниці, 27 вересня, у Харкові пролунав гучний вибух. Як повідомив Терехов, окупанти завдали удару керованою авіабомбою.
Повітряну тривогу в Харкові було оголошено о 14:16. У Повітряних силах о 15:18 попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 16:00 було оголошено тривогу по всій Україні через зліт винищувача МІГ.
Як повідомив Ігор Терехов о 17:10, після обстрілу Харкова виникла пожежа. Даних про поранених поки не надходило.
Нагадаємо, у Кривому Розі триває пошуково-рятувальна операція після російської ракетної атаки по місту 27 вересня. У Криворізькій РВА зробили припущення, яка саме це була ракета.
Раніше Новини.LIVE писали, що внаслідок удару керованими авіаційними бомбами по Харкову 24 вересня, в лікарні померла ще одна жінка. Загалом відомо вже про п'ятьох загиблих.
Читайте Новини.LIVE!