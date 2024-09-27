Вибух у Харкові 27 вересня — деталі

Дым после взрыва. Иллюстративное фото

Вибух у Харкові пролунав 27 вересня близько 16:58. За попередніми даними, окупанти запустили на місто керовану авіабомбу.

Обстріл міста підтвердив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Обстріл Харкова 27 вересня

Ввечері п'ятниці, 27 вересня, у Харкові пролунав гучний вибух. Як повідомив Терехов, окупанти завдали удару керованою авіабомбою.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Повітряну тривогу в Харкові було оголошено о 14:16. У Повітряних силах о 15:18 попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Допис ПС. Фото: скриншот

О 16:00 було оголошено тривогу по всій Україні через зліт винищувача МІГ.

Карта тривог alerts.in.ua. Фото: скриншот

Як повідомив Ігор Терехов о 17:10, після обстрілу Харкова виникла пожежа. Даних про поранених поки не надходило.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Кривому Розі триває пошуково-рятувальна операція після російської ракетної атаки по місту 27 вересня. У Криворізькій РВА зробили припущення, яка саме це була ракета.

Раніше Новини.LIVE писали, що внаслідок удару керованими авіаційними бомбами по Харкову 24 вересня, в лікарні померла ще одна жінка. Загалом відомо вже про п'ятьох загиблих.