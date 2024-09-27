Взрыв в Харькове 27 сентября — детали

Дим після вибуху. Ілюстративне фото

Взрыв в Харькове раздался 27 сентября около 16:58. По предварительным данным, оккупанты запустили на город управляемую авиабомбу.

Обстрел города подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Обстрел Харькова 27 сентября

Вечером пятницы, 27 сентября, в Харькове раздался громкий взрыв. Как сообщил Терехов, оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой.

Сообщение Терехова. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 14:16. В Воздушных силах в 15.18 предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Сообщение ПС. Фото: скриншот

В 16:00 была объявлена тревога по всей Украине из-за взлета истребителя МиГ.

Карта тревог alerts.in.ua. Фото: скриншот

Как сообщил Игорь Терехов в 17:10, после обстрела Харькова возник пожар. Данных о раненых пока не поступало.

Сообщение Терехова. Фото: скриншот

Напомним, в Кривом Роге идет поисково-спасательная операция после российской ракетной атаки по городу 27 сентября. В Криворожском РВА сделали предположение, какая именно это была ракета.

Ранее Новости.LIVE писали, что в результате удара управляемыми авиационными бомбами по Харькову 24 сентября, в больнице скончалась еще одна женщина. Всего известно уже о пяти погибших.