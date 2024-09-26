Удар по Харкову 24 вересня — у місті зросла кількість загиблих

Наслідки удару по Харкову 24 вересня. Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

Внаслідок удару керованими авіаційними бомбами по Харкову 24 вересня, в лікарні померла ще одна жінка. Всього відомо вже про п'ятьох загиблих.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram в четвер, 26 вересня.

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Наслідки удару по Харкову 24 вересня

"На жаль, у лікарні померла 72-річна жінка, яка перебувала у реанімації після удару окупантів 24 вересня", — йдеться у повідомленні.

Синєгубов висловив співчуття рідним та близьким та повідомив, що всього внаслідок ворожого удару того дня загинуло вже пʼятеро людей.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, вдень 24 вересня росіяни вдарили КАБами по чотирьох районах Харкова. Під ударами опинилися житлові будинки.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що у багатоповерхівці, в яку 24 вересня влучили росіяни, повністю зруйновані чотири поверхи. Окрім того, зафіксовано влучання у приватний сектор.

Водночас Ігор Терехов уточнив, що ця багатоповерхівка вже зазнавала обстрілів на початку повномасштабного вторгнення.

Ми також писали, що омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив фотографії наслідків обстрілу Харкова та звернувся до світової спільноти з вимогою покарати винних за ці атаки.