Прогноз погоди на 2 березня 2025 року в Харкові та Харківській області

Чоловік йде містом у морозну погоду. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Погода у Харкові та Харківській області у неділю, 2 березня, буде хмарною з проясненням. Вночі очікуються морози до -8 °C та ожеледиця.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Харкові та області 2 березня

За прогнозом синоптиків, у неділю в Харкові та Харківській області на дорогах місцями можлива ожеледиця, однак опадів не передбачається. Водночас в регіоні буде південно-західний вітер 3-8 м/с.

Температура повітря в області вночі коливатиметься в межах -3...-8 °C, а вдень підніметься до -2...+3 °C.

Водночас в Харкові вночі 2 березня стовпчики термометрів показуватимуть -4...-6 °C, а вдень 0...+2 °C.

Скриншот допису центру з гідрометеорології

Нагадаємо, 2 березня у Львові очікується погодний катаклізм. Вночі та упродовж дня можливі дощі та мокрий сніг.

Водночас Київ завтра накриє весняна негода. В столиці також очікується мокрий сніг і сильний вітер.