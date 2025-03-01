Прогноз погоды на 2 марта 2025 года в Харькове и Харьковской области

Мужчина идет по городу в морозную погоду. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода в Харькове и Харьковской области в воскресенье, 2 марта, будет облачной с прояснениями. Ночью ожидаются морозы до -8 °C и гололедица.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харькове и области 2 марта

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Харькове и Харьковской области на дорогах местами возможна гололедица, однако осадков не предвидится. В то же время в регионе будет юго-западный ветер 3-8 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться в пределах -3...-8 °C, а днем поднимется до -2...+3 °C.

В то же время в Харькове ночью 2 марта столбики термометров будут показывать -4...-6 °C, а днем 0...+2 °C.

Скриншот сообщения центра по гидрометеорологии

Напомним, 2 марта во Львове ожидается погодный катаклизм. Ночью и в течение дня возможны дожди и мокрый снег.

В то же время Киев завтра накроет весенняя непогода. В столице также ожидается мокрый снег и сильный ветер.