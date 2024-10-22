Прогноз погоди в Харкові на завтра 23 жовтня

Туман над містом. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У середу, 23 жовтня, на Харківщині очікується мінлива хмарність. На території регіону опадів не прогнозується.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ.

Читайте також:

Погода в Харкові 23 жовтня

Вночі можливий слабкий туман. Вітер буде північно-західний: вночі 3-8 м/с, а вдень посилиться до 7-12 м/с. Температура повітря варіюватиметься: вночі коливатиметься від 0 до +5 °C, тоді як вдень температура підвищиться до +13...+18 °C.

Пожежна небезпека

23 жовтня погодні умови можуть сприяти збільшенню ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, особливо за наявності джерел займання, таких як відкритий вогонь.

Пожежна небезпека на Харківщині. Фото Харківський РЦГМ

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру попередили про небезпечний вітер завтра.

Також ми писали, що в Одесі завтра буде відносно тепло — температура повітря вдень підвищиться до +17 °C.