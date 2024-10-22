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Харьков завтра накроет туман — синоптики предупредили об опасности

22 октября 2024 22:02
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Харькове на завтра, 23 октября
Туман над городом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

В среду, 23 октября, в Харьковской области ожидается переменная облачность. На территории региона осадки не прогнозируются.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ.

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Погода в Харькове 23 октября

Ночью возможен слабый туман. Ветер северо-западный: ночью 3-8 м/с, а днем усилится до 7-12 м/с. Температура воздуха будет варьироваться: ночью будет колебаться от 0 до +5 °C, в то время как днем температура повысится до +13...+18 °C.

Пожарная опасность

23 октября погодные условия могут способствовать увеличению вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, особенно при наличии источников возгорания, таких как открытый огонь.

Пожарная опасность в Харьковской области. Фото Харьковский РЦГМ
Пожарная опасность в Харьковской области. Фото Харьковский РЦГМ

Напомним, синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасном ветре завтра.

Также мы писали, что в Одессе завтра будет относительно тепло — температура воздуха днем повысится до +17 °C.

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