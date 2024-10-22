В Харкові пролунали вибухи
У Харкові у вівторок ввечері, 22 жовтня, прогримів вибух. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Вибухи в Харкові 22 жовтня
О 20:14 в Харківській області оголосили повітряну тривогу.
О 21:23 в Харкові пролунали вибухи.
О 21:24 мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що в місті чутно звуки вибухів.
О 21:25 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають удари по регіону КАБами.
О 21:35 Синєгубов заявив, що за попередньою інформацією, зафіксовані влучання у Холодногірському та Салтівському районах Харкова. За його словами, наразі немає інформації про постраждалих.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у Харкові у вівторок, 22 жовтня, прогримів вибух. В області оголошено повітряну тривогу.
Раніше ми писали, що увечері, 21 жовтня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Харкові. Перед цим у Повітряних силах ЗС України попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках.
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