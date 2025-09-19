Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Харків зібрав представників 100 прифронтових міст — що обговорили

Харків зібрав представників 100 прифронтових міст — що обговорили

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 04:37
Ігор Терехов очолив Асоціацію прифронтових міст України
Мер Харкова Ігор Терехов на заході Асоціації прифронтових міст та громад. Фото: мерія Харкова

У Харкові 18 серпня відбувся захід Асоціації прифронтових міст та громад. Учасниками заходу стали понад 100 прифронтових громад, які обʼєднають зусилля навколо розв'язання нагальних проблем під час та після російської агресії.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Які головні задачі Асоціації прифронтових міст

Керівником Асоціації став міський голова Харкова Ігор Терехов. Він зазначив, що це об'єднання допоможе розв'язувати важливі проблеми, з якими стикаються громади, що знаходяться близько до фронту.

"Харків — це високий інтелектуальний рівень, це новітнє енергомашинобудування й інновації. Ми вже сьогодні працюємо над цим баченням", — зазначив Терехов

Мер Харкова уявляє своє місто як величезний мегаполіс з 2,5 мільйонами мешканців. Він не тільки бачить Харків як велике місто, але й як важливий центр для студентів, ІТ-інновацій та сучасного машинобудування. Особливо він підкреслив важливість створення нового наукового парку.

Данило Гетманцев, голова фінансового комітету, також висловив свої мрії. Він хоче, щоб Харків і вся країна стали мирними та безпечними, щоб люди могли повертатися додому без страху.

На заході були присутні представники більше ніж 100 прифронтових громад, які готові об'єднати свої зусилля для покращення життя у своїх містах. 

Раніше очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов розповів про ситуацію в регіоні. Зокрема він зазначив, що на Харківщині триває підготовка до нового опалювального сезону.

А у Києві представники КМВА та фонд міжнародної підтримки України GEM Ukraine, підписали меморандум про всебічну співпрацю. З початку широкомасштабного вторгнення цей фонд сильно допомагає киянам.

міста Харків Ігор Терехов відновлення війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації