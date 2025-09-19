Ігор Терехов очолив Асоціацію прифронтових міст України

Мер Харкова Ігор Терехов на заході Асоціації прифронтових міст та громад. Фото: мерія Харкова

У Харкові 18 серпня відбувся захід Асоціації прифронтових міст та громад. Учасниками заходу стали понад 100 прифронтових громад, які обʼєднають зусилля навколо розв'язання нагальних проблем під час та після російської агресії.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Які головні задачі Асоціації прифронтових міст

Керівником Асоціації став міський голова Харкова Ігор Терехов. Він зазначив, що це об'єднання допоможе розв'язувати важливі проблеми, з якими стикаються громади, що знаходяться близько до фронту.

"Харків — це високий інтелектуальний рівень, це новітнє енергомашинобудування й інновації. Ми вже сьогодні працюємо над цим баченням", — зазначив Терехов

Мер Харкова уявляє своє місто як величезний мегаполіс з 2,5 мільйонами мешканців. Він не тільки бачить Харків як велике місто, але й як важливий центр для студентів, ІТ-інновацій та сучасного машинобудування. Особливо він підкреслив важливість створення нового наукового парку.

Данило Гетманцев, голова фінансового комітету, також висловив свої мрії. Він хоче, щоб Харків і вся країна стали мирними та безпечними, щоб люди могли повертатися додому без страху.

На заході були присутні представники більше ніж 100 прифронтових громад, які готові об'єднати свої зусилля для покращення життя у своїх містах.

Раніше очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов розповів про ситуацію в регіоні. Зокрема він зазначив, що на Харківщині триває підготовка до нового опалювального сезону.

А у Києві представники КМВА та фонд міжнародної підтримки України GEM Ukraine, підписали меморандум про всебічну співпрацю. З початку широкомасштабного вторгнення цей фонд сильно допомагає киянам.