Игорь Терехов возглавил Ассоциацию прифронтовых городов Украины

В Харькове 18 августа состоялось мероприятие Ассоциации прифронтовых городов и громад. Участниками мероприятия стали более 100 прифронтовых громад, которые объединят усилия вокруг решения насущных проблем во время и после российской агрессии.

Какие главные задачи Ассоциации прифронтовых городов

Руководителем Ассоциации стал городской голова Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что это объединение поможет решать важные проблемы, с которыми сталкиваются громады, находящиеся близко к фронту.

"Харьков — это высокий интеллектуальный уровень, это новейшее энергомашиностроение и инновации. Мы уже сегодня работаем над этим видением", — отметил Терехов

Мэр Харькова представляет свой город как огромный мегаполис с 2,5 миллионами жителей. Он не только видит Харьков как большой город, но и как важный центр для студентов, ІТ-инноваций и современного машиностроения. Особенно он подчеркнул важность создания нового научного парка.

Даниил Гетманцев, глава финансового комитета, также высказал свои мечты. Он хочет, чтобы Харьков и вся страна стали мирными и безопасными, чтобы люди могли возвращаться домой без страха.

На мероприятии присутствовали представители более 100 прифронтовых громад, которые готовы объединить свои усилия для улучшения жизни в своих городах.

