Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Харьков собрал мэров 100 прифронтовых городов — что обсудили

Харьков собрал мэров 100 прифронтовых городов — что обсудили

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 04:37
Игорь Терехов возглавил Ассоциацию прифронтовых городов Украины
Мэр Харькова Игорь Терехов на мероприятии Ассоциации прифронтовых городов и громад. Фото: мэрия Харькова

В Харькове 18 августа состоялось мероприятие Ассоциации прифронтовых городов и громад. Участниками мероприятия стали более 100 прифронтовых громад, которые объединят усилия вокруг решения насущных проблем во время и после российской агрессии.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какие главные задачи Ассоциации прифронтовых городов

Руководителем Ассоциации стал городской голова Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что это объединение поможет решать важные проблемы, с которыми сталкиваются громады, находящиеся близко к фронту.

"Харьков — это высокий интеллектуальный уровень, это новейшее энергомашиностроение и инновации. Мы уже сегодня работаем над этим видением", — отметил Терехов

Мэр Харькова представляет свой город как огромный мегаполис с 2,5 миллионами жителей. Он не только видит Харьков как большой город, но и как важный центр для студентов, ІТ-инноваций и современного машиностроения. Особенно он подчеркнул важность создания нового научного парка.

Даниил Гетманцев, глава финансового комитета, также высказал свои мечты. Он хочет, чтобы Харьков и вся страна стали мирными и безопасными, чтобы люди могли возвращаться домой без страха.

На мероприятии присутствовали представители более 100 прифронтовых громад, которые готовы объединить свои усилия для улучшения жизни в своих городах.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов рассказал о ситуации в регионе. В частности он отметил, что на Харьковщине продолжается подготовка к новому отопительному сезону.

А в Киеве представители КГВА и фонд международной поддержки Украины GEM Ukraine, подписали меморандум о всестороннем сотрудничестве. С начала широкомасштабного вторжения этот фонд сильно помогает киевлянам.

города Харьков Игорь Терехов восстановление война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации