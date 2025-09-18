Синєгубов розповів про ситуацію на Харківщині

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Синєгубов/Facebook

Очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов розповів про ситуацію в регіоні. Зокрема він зазначив, що наразі на Харківщині триває підготовка до нового опалювального сезону, адже зима буде важкою.

Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час Форуму прифронтових міст "Стратегічні виміри міст-форпостів" у четвер, 18 вересня.

Ситуація на Харківщині

Відповідаючи на питання про ситуацію на Харківщині, Синєгубов зазначив, що українські військові роблять усе можливе, аби стримувати російських окупантів. Зокрема мовиться й про Куп'янський напрямок.

"Дивіться, що до газопроводу коментувати не буду. Це виключно військове питання, досить чутливе. Для того щоб не надавати особливу інформацію для ворога, хоча ми чітко володіємо нею, що там насправді відбувається і як насправді це все відбувається.

Ситуація дійсно важка, однак, скажімо так, наші військові роблять все можливе, щоб не лише стримувати ворога, а і, скажімо так, перехоплювати по деяких напрямках ініціативу. І там, дійсно, проводиться важка військова операція наразі для того, щоб і стабілізувати фронт, ну і, звичайно, мати успіх там. Щоб, дійсно, Куп'янськ, скажімо так, весь Куп'янський напрямок був більш стабільний", — розповів очільник ОВА.

Синєгубов про наступ РФ на Харківщині

У відповідь на питання про наступальні дії РФ, Синєгубов сказав, що ворог не припиняє атакувати.

"Дивіться, ворог намагається працюватися по всіх наших напрямках, і постійно йдуть атаки. Щодоби у нас більш ніж 180 бойових зітень по всіх фронтах. Наприклад, нещодавно 20 атак було лише по одному напрямку, по Вовчанському, на, скажімо так, фронті однієї з наших, відповідно, бригад, які боронять. Витримали, встояли й продовжують нищити ворога, який намагається просуватися", — зазначив Синєгубов.

Водночас він додав, що ворог не втрачає надії просунутися і по Липецькому напрямку, і по Вовчанському, і по Куп'янському, і по Ізюмсько-Лиманському напрямку.

"По Боровій важка ситуація. Зараз прийнято рішення щодо виводу органів управлінь звідти, тому що, по-перше, вся адміністративна інфраструктура там вже зруйнована і людям фізично нема де відповідно перебувати. А по-друге, це пряма небезпека для їх життя", — поінформував глава ОВА.

За словами Синєгубова, російські окупанти б'ють і по екстреній швидкій медичній допомозі, і по підрозділах ДСНС, і по органах місцевої влади. Тому прийнято рішення щодо передислокування на більш безпечні території.

"Щодо людей, звичайно, людей ніхто не залишить. Ми будемо намагатися зберегти надання всіх абсолютно послуг. Однак все одно перед цим комунікуємо, що евакуація — це єдиний правильний наразі шлях, щоб зберегти життя своє й безпосередньо своїх близьких", — пояснив Синєгубов.

Синєгубов про дронові атаки РФ на Харків

Щодо постійних дронових атак Синєгубов зазначив, що Харківщина лишається для російських окупантів полігоном для випробувань.

"Дивіться, Харківщина традиційно залишається таким полігоном для випробувань для ворога. Більше ніж десять видів дронів. Нові дрони прилітають на Харківщину постійно. Кожен із них несе небезпеку. Або маленький, або великий. І Шахеди, різні модифікації, постійно фіксуємо тут.

Ми чітко розуміємо, що ворог перед кожною атакою ретельно обирає маршрут, тип озброєння тощо. Щоб і обійти наші засоби протиповітряної оборони, і нанести максимальне враження перш за все цивільному населенню", — пояснив Синєгубов.

Він також пригадав, що останні удари РФ, в тому числі позавчора, були безпосередньо по середмістю. А також по вулицях, де знаходилася велика кількість людей.

Як Харківщина готується до зими

Синєгубов зазначив, що на Харківщині триває підготовка до нового опалювального сезону. За його словами, ворог й надалі атакуватиме критичну інфраструктуру.

"Чітко розуміємо, що опалювальний сезон 2025-2026 буде найважчим. Ворог вже б'є по електропідстанціях. Декілька тижнів тому це Лозова — більш ніж 50 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

Вчора Дергачівський напрямок, — так само кілька тисяч абонентів лишилися без електроенергії. Електроенергія відновлена. Однак кожен такий удар завдає втрат для нашої критичної інфраструктури. А це місяці, подекуди й роки для відновлення. Тому дійсно маємо й надалі працювати, і над захистом, і над альтернативними джерелами, аби пережити цей опалювальний сезон", — підсумував Синєгубов.

Нагадаємо, що 18 вересня у Харкові оголосили про створення Асоціації прифронтових міст та громад. До неї приєдналися понад 100 громад, щоб об’єднати зусилля у вирішенні найважливіших проблем прифронтових регіонів. Очолив об’єднання мер Харкова Ігор Терехов.

Раніше ми інформували, що у Харкові розпочався форум прифронтових міст та громад "Стратегічні виміри міст-форпостів".

Під час цього форуму мер Харкова Ігор Терехов заявив, що повернення українців, які вимушено залишили домівки, має стати пріоритетом для повоєнної політики.