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Харків'ян закликали уникати відвідин міських цвинтарів та меморіалів упродовж великодніх свят

22 квітня 2024 16:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Харків'ян закликали уникати відвідин міських цвинтарів та меморіалів упродовж великодніх свят
Вхід на цвинтар. Фото: t.me/citykharkivua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Комунальне підприємство "Ритуал" у Харкові рекомендує уникати відвідин міських цвинтарів та меморіалів упродовж великодніх свят, а також поминальних днів. Там наголосили, що це допоможе убезпечитися від непередбачуваних обстрілів. 

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради у понеділок, 22 квітня.

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"В умовах, коли ворог посилює ракетні атаки та удари безпілотниками по критичній та цивільній інфраструктурі Харкова, це допоможе убезпечитися від непередбачуваних обстрілів", — йдеться у повідомленні.

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Вхід на цвинтар. Фото: t.me/citykharkivua

На Великдень, 5 травня, вхід на міські кладовища та меморіальні комплекси, які підпорядковуються КП "Ритуал", буде закритий.

До того ж відвідування міського кладовища №13 (вул. Пушкінська, 108), міського кладовища №15 (пров. Володі Дубініна), міського кладовища №17 (вул. Курочкіна Гора, 1) та Польського меморіалу жертвам тоталітаризму (Харківське шосе) досі залишається небезпечним для життя та здоров’я людей. Вхід заборонений відповідно до рекомендацій ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Вхід на цвинтар. Фото: t.me/citykharkivua
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Допис Харківської міської ради. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харківській області викрито шахрая, який ошукав родичів та близьких померлих осіб за нібито поховання на харківському цвинтарі. За свої "послуги" він брав від 500 до 1500 гривень, а потім зникав.

Також квіти, які висаджують на могилі, є символом любові та турботи про людину, якої вже з нами немає. Так ми намагаємося вшанувати пам'ять померлого. Але, щоб мати дійсно зелену та доглянуту ділянку, необхідно обирати невибагливі рослини, які здатні переносити навіть екстремальні умови. 

війна
Харків
меморіал
цвинтар
обстріли
Великдень
небезпека

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