Харків'ян закликали уникати відвідин міських цвинтарів та меморіалів упродовж великодніх свят

Вхід на цвинтар. Фото: t.me/citykharkivua

Комунальне підприємство "Ритуал" у Харкові рекомендує уникати відвідин міських цвинтарів та меморіалів упродовж великодніх свят, а також поминальних днів. Там наголосили, що це допоможе убезпечитися від непередбачуваних обстрілів.

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради у понеділок, 22 квітня.

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"В умовах, коли ворог посилює ракетні атаки та удари безпілотниками по критичній та цивільній інфраструктурі Харкова, це допоможе убезпечитися від непередбачуваних обстрілів", — йдеться у повідомленні.

Вхід на цвинтар. Фото: t.me/citykharkivua

На Великдень, 5 травня, вхід на міські кладовища та меморіальні комплекси, які підпорядковуються КП "Ритуал", буде закритий.

До того ж відвідування міського кладовища №13 (вул. Пушкінська, 108), міського кладовища №15 (пров. Володі Дубініна), міського кладовища №17 (вул. Курочкіна Гора, 1) та Польського меморіалу жертвам тоталітаризму (Харківське шосе) досі залишається небезпечним для життя та здоров’я людей. Вхід заборонений відповідно до рекомендацій ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вхід на цвинтар. Фото: t.me/citykharkivua

Допис Харківської міської ради. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харківській області викрито шахрая, який ошукав родичів та близьких померлих осіб за нібито поховання на харківському цвинтарі. За свої "послуги" він брав від 500 до 1500 гривень, а потім зникав.

Також квіти, які висаджують на могилі, є символом любові та турботи про людину, якої вже з нами немає. Так ми намагаємося вшанувати пам'ять померлого. Але, щоб мати дійсно зелену та доглянуту ділянку, необхідно обирати невибагливі рослини, які здатні переносити навіть екстремальні умови.