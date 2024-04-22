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Харьковчан призвали избегать посещения городских кладбищ и мемориалов в дни пасхальных праздников

22 апреля 2024 16:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Харьковчан призвали избегать посещения городских кладбищ и мемориалов в дни пасхальных праздников
Вход на кладбище. Фото: t.me/citykharkivua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Коммунальное предприятие "Ритуал" в Харькове рекомендует избегать посещения городских кладбищ и мемориалов во время пасхальных праздников, а также поминальных дней. Там подчеркнули, что это поможет уберечься от непредвиденных обстрелов.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета в понедельник, 22 апреля.

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"В условиях, когда враг усиливает ракетные атаки и удары беспилотниками по критической и гражданской инфраструктуре Харькова, это поможет обезопасить себя от непредсказуемых обстрелов", — говорится в сообщении.

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Вход на кладбище. Фото: t.me/citykharkivua

На Пасху, 5 мая, вход на городские кладбища и мемориальные комплексы, подчиняющиеся КП "Ритуал", будет закрыт.

К тому же посещение городского кладбища №13 (ул. Пушкинская, 108), городского кладбища №15 (пер. Володи Дубинина), городского кладбища №17 (ул. Курочкина Гора, 1) и Польского мемориала жертвам тоталитаризма (Харьковское шоссе) до сих пор остается опасным для жизни и здоровья людей. Вход запрещен в соответствии с рекомендациями ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Вход на кладбище. Фото: t.me/citykharkivua
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Пост Харьковского городского совета. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области разоблачен мошенник, который обманул родственников и близких умерших лиц за якобы захоронение на харьковском кладбище. За свои "услуги" он брал от 500 до 1500 гривен, а затем исчезал.

Также цветы, которые высаживают на могиле, являются символом любви и заботы о человеке, которого уже с нами нет. Так мы стараемся почтить память умершего. Но чтобы иметь действительно зеленый и ухоженный участок, необходимо выбирать неприхотливые растения, которые способны переносить даже экстремальные условия.

война
Харьков
мемориал
кладбище
обстрелы
Пасха
опасность

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