Харків'яни у суботу будуть без світла: адреси відключень

Фахівці ремонтують мережу. Фото ілюстративне: Харківобленерго

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У Харкові 25 липня частина Індустріального району залишиться без електроенергії. Світло вимкнуть через невідкладні ремонтні роботи. Обмеження діятиме протягом десяти годин — із 8:00 до 18:00. Без електропостачання залишаться мешканці десятків вулиць, провулків та проїздів, а також селищ Затишшя і Плиткове.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Харківобленерго".

Коли не буде світла

Електропостачання в Індустріальному районі Харкова припинять у суботу, 25 липня. За попередньою інформацією, роботи триватимуть із 8:00 до 18:00. Без світла тимчасово залишаться споживачі за такими адресами:

вул. Авангардна;

вул. Айвазовського;

просп. Альошина;

вул. Армійська;

вул. Архітектора Лишневського;

проїзд Барсельнський;

2-й проїзд Баштанівський;

вул. Біблика;

вул. Бекетова;

вул. Верстатна;

в’їзд Верстатний;

вул. Верстатобудівельна;

вул. Ворсклинська;

вул. Виноградна;

вул. Високовольтна;

в’їзд Високовольтний;

вул. Вовчка;

вул. Водяного;

вул. Генерала Момота;

просп. Героїв Харкова;

вул. Дністровська;

вул. Депутатська;

вул. Довженка;

вул. Душкіна;

вул. Електровозна;

проїзд Електровозний;

вул. Інгулецька;

просп. Індустріальний;

проїзд Ірландський;

вул. Канадська;

вул. Карлівська;

вул. Кавалерійська;

вул. Каркача;

бульвар Каркача;

вул. Каяльська;

вул. 12-го Квітня;

пров. Конструкторський;

вул. Конструкторська;

вул. Косарєва;

вул. Крала;

вул. Кременчуцька;

вул. Крушельницького;

1-й проїзд Лазурний;

2-й проїзд Лазурний;

вул. Лизогубівська;

в’їзд Мадридський;

вул. Механізаторів;

вул. Миру;

вул. Молодіжна;

в’їзд Мохначанський;

вул. Мохначанська;

2-й проїзд Неманський;

4-й проїзд Неманський;

пров. Новицький;

вул. Новицького;

просп. Олександрівський;

вул. Олімпійська;

вул. Пастера;

пров. Підшипниковий;

вул. Підшипникова;

вул. Пирогова;

вул. Плиткова;

тупик Плитковий;

пров. Плитковий;

проїзд Плитковий;

в’їзд Плитковий;

вул. Пономаренківська;

пров. Пономаренківський;

проїзд Порту;

проїзд Португальський;

вул. Потоцького;

вул. Проскурівська;

вул. Роганська;

пров. Роганський;

проїзд Роганський;

проїзд Сепараторний;

вул. Скоропадського;

пров. Студеноцький;

вул. Таджицька;

вул. Таращанська;

вул. Тархова;

вул. Татліна;

вул. Тиха;

вул. Тясминська;

вул. Уютна;

вул. Ценковського;

вул. Фасадна;

вул. Хотомлянська;

вул. ХТЗ;

вул. Шарикова;

проїзд Шариковий.

Також тимчасові обмеження електропостачання стосуватимуться селищ Затишшя та Плиткове.

Причина відключення

Електроенергію вимкнуть через проведення невідкладних ремонтних робіт. Орієнтовно подачу світла мають відновити після завершення робіт, тобто до 18:00 25 липня. Мешканцям району радять заздалегідь підготуватися до тривалого відключення електроенергії та врахувати його під час планування справ на суботу.

Тариф на світло

У липні побутові споживачі продовжать сплачувати за світло за єдиним базовим тарифом — 4,32 грн за кВт/год, який діяв і в травні. Зекономити на платіжках у літній період допоможуть двозонні лічильники. Для їхніх власників нічний тариф (з 23:00 до 07:00) залишається вдвічі дешевшим — 2,16 грн за кВт/год. Це дозволяє суттєво знизити витрати, якщо вмикати кондиціонери чи інші потужні прилади вночі.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська, 18 липня, атакували один із об'єктів енергетичної інфраструктури Харківщини. Внаслідок удару вся Дергачівська громада залишилася без електропостачання, а в місті запровадили резервний графік подачі води.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові тимчасово припинять газопостачання для частини споживачів у двох районах міста. Обмеження пов’язані з роботами на газових мережах. Газу не буде за низкою адрес із 22 до 29 липня. Після завершення робіт подачу відновлять, але для цього фахівцям потрібно буде потрапити до всіх помешкань.