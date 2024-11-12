Хуліган у Харкові побив чоловіка — який вирок виніс суд

Харків’янин без причини напав на чоловіка — що вирішив суд
У Харкові суд розглянув справу чоловіка, який без причини побив перехожого. За таке правопорушення йому призначили покарання у вигляді штрафу.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
У Харкові хуліган підійшов до перехожого та без причини побив його. Спочатку чоловік бив потерпілого руками в голову, а коли той втратив рівновагу та впав на асфальт, продовжив гамселити чоловіка вже ногами.
Судово-медична експертиза підтвердила у потерпілого закриту черепно-мозкову травму у вигляді струсу головного мозку. Крім того, у чоловіка було чимало синців та саден.
Обвинувачений у суді визнав свою провину у вчиненні кримінального правопорушення. Він зазначив, що шкодує через скоєне.
Рішення суду
Суд кваліфікував дії чоловіка як хуліганство. Тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. Також в рішенні суду зазначили, що чоловік поводився з особливою зухвалістю.
На підставі зібраних доказів суд вирішив визнати обвинуваченого винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України. Чоловікові призначили покарання у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень.
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