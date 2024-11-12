Хулиган в Харькове побил мужчину — какой приговор вынес суд

Молоток судьи. Фото: Pexels

В Харькове суд рассмотрел дело мужчины, который без причины избил прохожего. За такое правонарушение ему назначили наказание в виде штрафа.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В Харькове хулиган подошел к прохожему и без причины избил его. Сначала мужчина бил потерпевшего руками в голову, а когда тот потерял равновесие и упал на асфальт, продолжил колотить мужчину уже ногами.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга. Кроме того, у мужчины было немало синяков и ссадин.

Обвиняемый в суде признал свою вину в совершении уголовного преступления. Он отметил, что сожалеет о содеянном.

Решение суда

Суд квалифицировал действия мужчины как хулиганство. То есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу. Также в решении суда отметили, что мужчина обращался с особой дерзостью.

На основании собранных доказательств суд решил признать обвиняемого виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 17 тысяч гривен.

Напомним, в Киеве 55-летний мужчина убил своего сына. Он зарезал его, а затем замуровал тело в гараже.

В Одесской области фермер убил мужчину, которого заподозрил в краже коров. Он набросился на него и избил насмерть.