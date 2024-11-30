Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Харків'янин через Telegram коригував вогонь — як його покарав суд arrow

Харків'янин через Telegram коригував вогонь — як його покарав суд

30 листопада 2024 12:38
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Коригування вогню через Telegram — у Харкові чоловік отримав вирок суду
Молоток судді. Ілюстративне фото: Pinterest
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харкові чоловік через Telegram допомагав росіянам коригував вогонь. Він збирав інформацію про місця дислокації українських військових.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що навесні цього року житель Харкова почав передавати через Telegram інформацію про українських військових користувачу з російським номером.

Він повідомляв про розташування та пересування техніки й особового складу ЗСУ, додаючи коментарі та мітки на картах.

Наприклад, чоловік писав: "Нещодавно тут був удар, позначив хрестом, поруч вони часто збираються". "Це щось типу ресторану в лісі з лазнею", або "Тут постійне скупчення машин із символікою націоналістів".

На суді чоловік визнав вою провину та уклав угоду про визнання винуватості.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним і призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Також ми писали, що жителька Харкова отримала покарання за поширення проросійської пропаганди в мережі Telegram. Жінка розсилала заклики до зміни меж України та виправдовувала збройну агресію Росії.

Крім того, у Харкові правоохоронці викрили мережу агентів РФ, які передавали росіянам дані про ЗСУ. Серед затриманих було двоє експрацівників розформованого спецпідрозділу "Беркут".

суд Харків Telegram Колаборант судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:38 Тисячі дешевих квартир — для кого держава побудує житло

12:38 Харків'янин через Telegram коригував вогонь — як його покарав суд

12:31 ЗАЕС втретє за місяць опинилася на межі блекауту

12:30 Оберіг братиме дані ще з чотирьох реєстрів у 2025 році — деталі

12:22 В Одесі з’явиться нове відділення кардіології — де саме

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

12:14 У Херсоні пролунали вибухи — що відомо

12:10 У Харкові продають імператорську квартиру за 135 тис. дол.

11:51 Тарифи на електротранспорт в Одесі зростають — які ціни з грудня

11:50 Таємниці Кремля — чому стирають метадані з фото та відео Путіна

11:36 Перес після Ліверпуля остаточно вирішив звільнити Анчелотті

12:38 Тисячі дешевих квартир — для кого держава побудує житло

12:38 Харків'янин через Telegram коригував вогонь — як його покарав суд

12:31 ЗАЕС втретє за місяць опинилася на межі блекауту

12:30 Оберіг братиме дані ще з чотирьох реєстрів у 2025 році — деталі

12:22 В Одесі з’явиться нове відділення кардіології — де саме

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

12:14 У Херсоні пролунали вибухи — що відомо

12:10 У Харкові продають імператорську квартиру за 135 тис. дол.

11:51 Тарифи на електротранспорт в Одесі зростають — які ціни з грудня

11:50 Таємниці Кремля — чому стирають метадані з фото та відео Путіна

11:36 Перес після Ліверпуля остаточно вирішив звільнити Анчелотті

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Text

10:36 Путін лякає ударом "Орєшніка" по Києву, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят