Коригування вогню через Telegram — у Харкові чоловік отримав вирок суду

Молоток судді. Ілюстративне фото: Pinterest

У Харкові чоловік через Telegram допомагав росіянам коригував вогонь. Він збирав інформацію про місця дислокації українських військових.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що навесні цього року житель Харкова почав передавати через Telegram інформацію про українських військових користувачу з російським номером.

Він повідомляв про розташування та пересування техніки й особового складу ЗСУ, додаючи коментарі та мітки на картах.

Наприклад, чоловік писав: "Нещодавно тут був удар, позначив хрестом, поруч вони часто збираються". "Це щось типу ресторану в лісі з лазнею", або "Тут постійне скупчення машин із символікою націоналістів".

На суді чоловік визнав вою провину та уклав угоду про визнання винуватості.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним і призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Також ми писали, що жителька Харкова отримала покарання за поширення проросійської пропаганди в мережі Telegram. Жінка розсилала заклики до зміни меж України та виправдовувала збройну агресію Росії.

Крім того, у Харкові правоохоронці викрили мережу агентів РФ, які передавали росіянам дані про ЗСУ. Серед затриманих було двоє експрацівників розформованого спецпідрозділу "Беркут".