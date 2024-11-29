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У Харкові ліквідували агентуру РФ з ексберкутівцями — подробиці

29 листопада 2024 13:21
Анастасія Постоєнко - Редактор
Колаборанти у Харкові — ліквідовано агентурну мережу Росії
Слідчі дії Харківської обласної прокуратури. Фото: Харківська обласна прокуратура
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Харкові правоохоронці викрили агентурну мережу рф, яка передавала ворогу дані про українські Сили оборони. Серед затриманих — двоє колишніх співробітників розформованого спецпідрозділу "Беркут" та дружина одного з них.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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За даними слідства, підозрювані мешканці Харкова співпрацювали з російською спецслужбою. Вони збирали інформацію про місця розташування українських військових і техніки у місті та передавали ці дані через месенджер російським кураторам.

Зрадники діяли з метою допомогти ворогу уражати особовий склад Сил оборони та озброєння, що мало послабити обороноздатність міста.

Також затримані облаштували сховища з бойовими гранатами на околицях Харкова, зокрема у лісосмузі. Ці запаси планувалося використовувати для підтримки дій диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) у разі їх прориву до міста.

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Гранати. Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали трьох агентів РФ. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Крім того, під час обшуків у помешканні одного із затриманих виявлено схрон із гранатами. Йому також інкримінують незаконне придбання, носіння та зберігання вибухових пристроїв (ч. 1 ст. 263 КК України).

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення, обравши для підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, у Харкові суд обрав покарання для працівниці метро, яка повідомляла про те, де роздають повістки працівники ТЦК та СП.

Також на Харківщині судили чоловіка, який публічно закликав вбивати українців та коригував російські удари.

Харків шпигунство Харківська область Колаборант Росія Беркут

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