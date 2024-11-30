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Харьковчанин через Telegram корректировал огонь — что решил суд

30 ноября 2024 12:38
Виктория Козырь - редактор
Корректировка огня через Telegram — в Харькове мужчина получил приговор суда
Молоток судьи. Иллюстративное фото: Pinterest
Виктория Козырь - редактор

В Харькове мужчина через Telegram помогал россиянам корректировать огонь. Он собирал информацию о местах дислокации украинских военных.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что весной этого года житель Харькова начал передавать через Telegram информацию об украинских военных пользователю с российским номером.

Он сообщал о расположении и передвижении техники и личного состава ВСУ, добавляя комментарии и метки на картах.

К примеру, мужчина писал: "Недавно здесь был удар, обозначил крестом, рядом они часто собираются". "Это что-то типа ресторана в лесу с баней", или "Здесь постоянное скопление машин с символикой националистов".

На суде мужчина признал вину и заключил соглашение о признании виновности.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Также мы писали, что жительница Харькова получила наказание за распространение пророссийской пропаганды в сети Telegram. Женщина рассылала призывы к изменению границ Украины и оправдывала вооруженную агрессию России.

Кроме того, в Харькове стражи порядка разоблачили сеть агентов РФ, которые передавали россиянам данные об ВСУ. Среди задержанных оказались двое эксработников расформированного спецподразделения "Беркут".

суд Харьков Telegram Коллаборант судебные решения

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