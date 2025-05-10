Харківʼянин кинув чайник на авто та розбив вітрину магазину — як покарав суд

Розбите скло авто. Фото ілюстративне: uk.vijesti.me

У Харкові чоловік кинув електрочайник з вікна на припаркований автомобіль, розбив вітрину магазину цеглою та штовхнув жінку на вулиці. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У рішенні йдеться, що чоловік вчиняв хуліганські дії 3 березня цього року.

Завдана автомобілю матеріальна шкода оцінюється у 11 793,64 гривні, а пошкодження вітрини магазину "Аттика", яку засуджений розбив цеглиною, становить 20 844 гривні.

Крім того, фігурант штовхнув в спину жінку, яка зробила йому зауваження. Внаслідок цього вона отримала синець на лівому оці, садна на носі та руках. Також у неї був крововилив на нижній губі. Поранення кваліфікуються як легкі тілесні ушкодження.

Що вирішив суд

Чоловік визнав свою провину. Суд призначив йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік. Крім того, він повинен сплатити штраф 34 000 гривень.

Нагадаємо, у Львові чоловік битою вбив собаку співмешканки. Його засудили до пʼяти років ув’язнення.

Раніше у Харкові чоловіки підпалили автомобіль військового на замовлення, за що їм обіцяли грошову винагороду.