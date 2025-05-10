Харьковчанин бросил чайник на авто и разбил витрину магазина — как наказал суд

Разбитое стекло авто. Фото иллюстративное: uk.vijesti.me

В Харькове мужчина бросил электрочайник из окна на припаркованный автомобиль, разбил витрину магазина кирпичом и толкнул женщину на улице. В результате этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В решении говорится, что мужчина совершал хулиганские действия 3 марта этого года.

Нанесенный автомобилю материальный ущерб оценивается в 11 793,64 гривны, а повреждение витрины магазина "Аттика", которую осужденный разбил кирпичом, составляет 20 844 гривны.

Кроме того, фигурант толкнул в спину женщину, которая сделала ему замечание. Вследствие этого она получила синяк на левом глазу, ссадины на носу и руках. Также у нее было кровоизлияние на нижней губе. Ранения квалифицируются как легкие телесные повреждения.

Что решил суд

Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде пробационного надзора сроком на один год. Кроме того, он должен уплатить штраф 34 000 гривен.

Напомним, во Львове мужчина битой убил собаку сожительницы. Его приговорили к пяти годам заключения.

Ранее в Харькове мужчины подожгли автомобиль военного на заказ, за что им обещали денежное вознаграждение.