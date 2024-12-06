За підробку довідки про непридатність у Харкові судили військовозобов'язаного

Суддя на засіданні. Ілюстративне фото: pexels.com

Чутівський районний суд ухвалив рішення щодо покарання мешканця села Смородщина Чутівської громади. Він скоїв злочин, пов'язаний з придбанням та поданням підроблених документів військово-лікарської комісії.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений придбав через Інтернет підроблені документи, що посвідчували його непридатність до військової служби. Як з'ясувало слідство, підробку він придбав біля станції метро "Студентська" у Харкові. Після отримання цих документів він звернувся до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою їхньої легалізації.

Що вирішив суд

Суд визнав дії обвинуваченого незаконними і кваліфікував їх як підроблення документів, передбачене Кримінальним кодексом України. Враховуючи характер правопорушення, суд призначив обвинуваченому штраф у розмірі 1700 гривень.

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