За підробку довідки про непридатність у Харкові судили військовозобов'язаного

Харків'янин купив підробну довідку про непридатність — вирок суду
Чутівський районний суд ухвалив рішення щодо покарання мешканця села Смородщина Чутівської громади. Він скоїв злочин, пов'язаний з придбанням та поданням підроблених документів військово-лікарської комісії.
Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Згідно з матеріалами справи, обвинувачений придбав через Інтернет підроблені документи, що посвідчували його непридатність до військової служби. Як з'ясувало слідство, підробку він придбав біля станції метро "Студентська" у Харкові. Після отримання цих документів він звернувся до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою їхньої легалізації.
Що вирішив суд
Суд визнав дії обвинуваченого незаконними і кваліфікував їх як підроблення документів, передбачене Кримінальним кодексом України. Враховуючи характер правопорушення, суд призначив обвинуваченому штраф у розмірі 1700 гривень.
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