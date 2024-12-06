За подлог справки о непригодности в Харькове судили военнообязанного

Харьковчанин купил подделку о непригодности — приговор суда
Чутовский районный суд вынес решение о наказании жителя села Смородщина Чутовской громады. Он совершил преступление, связанное с приобретением и предоставлением поддельных документов военно-врачебной комиссии.
Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно материалам дела, обвиняемый приобрел через Интернет поддельные документы, удостоверяющие его непригодность к военной службе. Как выяснило следствие, подделку он приобрел возле станции метро "Студенческая" в Харькове. После получения этих документов он обратился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с целью их легализации.
Что решил суд
Суд признал действия обвиняемого незаконными и квалифицировал их как подделку документов, предусмотренную Уголовным кодексом Украины. Учитывая характер правонарушения, суд назначил обвиняемому штраф в размере 1700 гривен.
Напомним, в Киеве судили мужчину, который расплачивался в магазинах чужой банковской картой.
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