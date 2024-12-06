За подлог справки о непригодности в Харькове судили военнообязанного

Судья на заседании. Иллюстративное фото: pexels.com

Чутовский районный суд вынес решение о наказании жителя села Смородщина Чутовской громады. Он совершил преступление, связанное с приобретением и предоставлением поддельных документов военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый приобрел через Интернет поддельные документы, удостоверяющие его непригодность к военной службе. Как выяснило следствие, подделку он приобрел возле станции метро "Студенческая" в Харькове. После получения этих документов он обратился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с целью их легализации.

Что решил суд

Суд признал действия обвиняемого незаконными и квалифицировал их как подделку документов, предусмотренную Уголовным кодексом Украины. Учитывая характер правонарушения, суд назначил обвиняемому штраф в размере 1700 гривен.

Напомним, в Киеве судили мужчину, который расплачивался в магазинах чужой банковской картой.

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