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На Харківщині судили батька, який п'ять років не платив аліменти

1 грудня 2024 22:53
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Батько з Харківщини майже п'ять років не платив аліменти — як його покарав суд
Суддя. Фото ілюстративне: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області батько двох дітей чотири роки 11 місяців не платив аліменти. Він заборгував 250 тисяч гривень. 

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У серпні 2019 року суд зобов’язав чоловіка сплачувати аліменти на двох дітей. Йдеться про третину доходу, але не менше половини прожиткового мінімуму на одну дитину, і десять мінімумів — на другу. Наприкінці місяця його звинуватили в ухиленні від сплати.

"Обвинувачений, не маючи наміру працювати задля заробітку коштів на утримання своїх неповнолітніх дітей, у період з липня 2019 року по серпень 2020 року, з жовтня 2020 року по вересень 2021 року, з січня 2022 року по листопад 2023 року та з січня 2024 року по жовтень 2024 року не здійснював виплату щомісячних аліментних платежів", — йдеться у вироку.

Протягом всього періоду він заборгував 250 076 грн.

Як його покарав суд

Через каяття та згоду потерпілої справу розглянули у спрощеному порядку без засідання. У вироку не зазначено про зобов’язання батька відшкодувати заборговані аліменти.

Нагадаємо, у Балаклії на Харківщині чоловік до смерті побив співмешканку під час сварки через документи. Справу розглянув суд.

Також у Харкові суд виніс вирок жінці з Ізюма, яка співпрацювала з окупантами. Вона передавала росіянам дані про місця розташування ЗСУ.

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